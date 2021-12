Darf man das Corona-Regime mit der Nazi-Diktatur vergleichen ?

Nein! Jedenfalls Deutsche dürfen das nicht, weil sie sonst wegen Verharmlosung des Nationalsozialismus bestraft werden können.

Wer aber kann einen Amerikaner davon abhalten, sich beim Verlust der Freiheit und elementarer Menschenrechte an die übelsten Diktaturen zu erinnern?

Hier die Übersetzung seiner Kolumne:

Der Nationalsozialismus ist zurück in der gesamten westlichen Welt

Paul Craig Roberts

Wir sind Zeugen der Rückkehr des Nationalsozialismus,

aber dieses Mal in der gesamten westlichen Welt. Österreich, Deutschland und Italien haben die bürgerlichen Freiheiten noch gründlicher beseitigt als Hitler und Mussolini es geschafft haben. Das wieder nazifizierte Deutschland, Österreich und Italien haben das Arzt-Patienten-Verhältnis noch gründlicher zerstört als Josef Mengele. Die politischen Führer des wiederauferstandenen Nationalsozialismus haben sich alle nach den Nürnberger Gesetzen strafbar gemacht.

Werden die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Russland erneut in diese Naziländer einmarschieren und die Führer für ihre Kapitalverbrechen hinrichten? Nein. Die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Russland tun dasselbe, ebenso wie Kanada, Australien und Neuseeland.

In Australien gibt es Konzentrationslager, nicht für japanische Kriegsgefangene, sondern für australische Bürger, die verdächtigt werden, mit einem Covid-Infizierten Kontakt gehabt zu haben. Überall in der „freien“ westlichen Welt haben Beamte der Exekutive gezeigt, dass sie die verfassungsmäßigen Verfahren missachten, indem sie legislative Befugnisse geltend machen und Gesetze in Form von Verordnungen erlassen.

Parlamente und Kongresse haben ihre eigene Missachtung demokratischer politischer Systeme bewiesen, indem sie die Beschlagnahmung ihrer Befugnisse und die Eingliederung der Legislative in die Exekutive akzeptierten, wie es in Rom unter den Cäsaren geschah.

In den Vereinigten Staaten sind überall kleine Nazis aufgetaucht.

Arbeitgeber von Unternehmen, Schulvorstände, Universitätsverwalter, Besitzer von Sportmannschaften, Krankenhausverwalter, Bürgermeister und Gouverneure haben sich als angehende Führer entpuppt, die illegale Befehle erteilen:

Sie und Ihre kleinen Kinder müssen sich eine Substanz spritzen lassen, die nachweislich weder Sie noch andere vor Covid oder einer seiner Varianten schützt, von der aber bekannt ist, dass sie ein hohes Risiko für schwere Verletzungen und Tod birgt, oder sie werden entlassen und Ihre Karriere ist beendet.

Im re-nazifizierten Deutschland/Österreich wird Menschen mit Gefängnis gedroht, wenn sie sich weigern, mit ihrer Gesundheit Russisches Roulette zu spielen.

War irgendeine frühere Regierung in der Geschichte so tyrannisch?

Der Westen hat die höchste Tyrannei erreicht – deine Gesundheit hängt nicht von dir und deinem Arzt ab. Deine Gesundheit wird durch Verordnungen kontrolliert, die von einer gekaperten Regulierungsbehörde erlassen wurde, die nur den Profiten von Big Pharma dient.

Als die Sowjetunion Inlands-Pässe hatte, wurde dies als Beweis für ein unfreies Volk angesehen. Jetzt ist die gesamte westliche „freie“ Welt mit internen Pässen konfrontiert, den so genannten Covid-Pässen. Sobald diese Pässe existieren, wird jedes Menschenrecht, jede bürgerliche Freiheit von einem Recht in ein Privileg umgewandelt, das von der Regierung genehmigt werden muss.

Alle Rechte enden. Die Pässe werden an willfährige Bürger ausgegeben, die durch ihre Unterwürfigkeit Privilegien erhalten, um Restaurants, Bars, Sportveranstaltungen und andere Unterhaltungsformen zu besuchen, zu reisen und ihren Arbeitsplatz zu behalten.

Nicht mehr die Regierung ist den Bürgern gegenüber rechenschaftspflichtig, sondern die Bürger sind es gegenüber der Regierung.

Freiheit wird somit als Sklaverei neu definiert, wie in George Orwells Dystopie 1984.

In den Vereinigten Staaten sind die einzigen Menschen, die an Covid gestorben sind, Menschen mit einem geschwächten Immunsystem aufgrund von Begleiterkrankungen, denen eine Behandlung mit bekanntermaßen sicheren Mitteln wie HCQ (Hydroxychloroquin) und Ivermectin, die auch als Präventivmittel dienen, verweigert wurde. Um Todesfälle durch Covid zu vermeiden, wäre es nur notwendig gewesen, die gefährdeten Personen mit vorbeugenden Dosen von HCQ oder Ivermectin zu schützen.

Stattdessen wurden mit Covid infizierte Menschen in Pflegeheimen voller immungeschwächter älterer Menschen untergebracht. Niemand wurde behandelt, weil die für den so genannten „Impfstoff“ erteilte Notfallgenehmigung voraussetzte, dass es keine bekannten Behandlungsmöglichkeiten gab. So führten Big Pharma und die gekaperten Aufsichtsbehörden – FDA, NIH, CDC, WHO – eine Kampagne gegen HCQ und Ivermectin. Beide wurden als unsicher und nicht zugelassen bezeichnet (eine doppelte Lüge).

Von Medienhuren wurden falsche Behauptungen veröffentlicht.

Die Krankenhäuser seien voll von Menschen, die durch Ivermectin, angeblich ein Pferdemittel, krank geworden seien. Krankenhausverwalter akzeptierten Vorschriften, die ihnen von Fauci und Big Pharma gemacht wurden, wonach Krankenhäuser jede Behandlung mit HCQ und Ivermectin unabhängig von ärztlichen Anordnungen zu verhindern haben. Die durch und durch korrupte American Medical Association akzeptierte diese Verletzung der Beziehung zwischen Arzt und Patient.

Als sich herumsprach, dass amerikanische Krankenhäuser dafür bezahlt wurden, dass sie infizierte Patienten töteten, anstatt sie zu heilen, mussten sich Familienangehörige an die Justiz wenden, um gerichtliche Verfügungen zu erwirken, die die mörderischen Krankenhausverwaltungen dazu zwangen, dem Arzt eines Patienten zu erlauben, sein Leben mit Ivermectin zu retten!

Die Frage, die dringend untersucht und beantwortet werden muss, lautet: Wer, welche Behörde, unter welcher Autorität, mit welchen bewilligten Geldern hat die Anreize für amerikanische Krankenhäuser geschaffen, Menschen zu ermorden, um ihre Einnahmen zu steigern?

Dies ist das größte Verbrechen in der amerikanischen Geschichte. Die dafür verantwortlichen Personen sollten verhaftet, vor Gericht gestellt, verurteilt und hingerichtet werden, jeder Einzelne von ihnen ist des Massenmordes schuldig.

Das wird aber nicht geschehen.

Weil Medien nicht zulassen, dass die Wahrheit über den Covid-Betrug berichtet wird.

Ob Sie es glauben oder nicht, die amerikanischen Medien sind als Propagandaministerium willfähriger, als es die Medien unter Stalin in der Sowjetunion waren. In der Sowjetära entwickelten die Medien die Technik, so zu schreiben, dass der Leser zwischen den Zeilen liest. Aber im „freien“ Amerika, wo die Presse durch den ersten Verfassungszusatz geschützt ist, wurde die Entscheidung getroffen, dass die Einnahmen für die Existenz der Medien wichtiger sind als die Wahrheit. So wurden die US-amerikanischen Print-, TV- und NPR-Medien zu Erfüllungsgehilfen derjenigen, die ihre Werbeeinnahmen oder Schmiergelder zur Verfügung stellten.

Hier sind noch einmal die Covid-Todes- und Überlebensraten nach Altersgruppen von unbehandelten Covid-Infizierten dargestellt. Die linke Spalte ist die Todesrate nach Alter, die rechte Spalte ist die Überlebensrate nach Alter. Es sei daran erinnert, dass die Menschen, die starben, auf Anweisung von Fauci nicht mit dem bekannten lebensrettenden HCQ und Ivermectin behandelt werden durften.

Es handelt sich eindeutig nicht um eine gefährliche Pandemie

und schon gar nicht um eine, die die dauerhafte Zerstörung einer über Jahrhunderte hinweg aufgebauten verantwortlichen Regierung erfordert. Fauci und seine üblen Gesellen haben die gesamte westliche Welt in die Ära der Sklaven und Leibeigenen zurückgeworfen, wo niemand außer dem Herrscher eine Stimme hat.

Wenn man sich die Tatsache vor Augen führt, dass die Zerstörung der westlichen Freiheit von einer Handvoll totalitärer Punks wie Fauci und nicht von Tyrannen wie Stalin und Hitler begangen wurde, wird deutlich, wie ausgehöhlt der Westen aufgrund eines „Bildungssystems“ ist, das seit Jahrzehnten jede westliche Errungenschaft und jeden westlichen Wert in Frage stellt. Die öffentlichen Schulen und Universitäten, zusammen mit den Medienhuren und Hollywood, haben das amerikanische Volk für den Verlust seiner Freiheit und seines Selbstbewusstseins vorbereitet.

Wie viele Verwandte und ehemalige Freunde wollen mit Ungeimpften nichts mehr zu tun haben ?

Wie viele unterstellen, dass du egoistisch bist und dich nicht um andere kümmerst, dass du andere dem Tod und Gesundheitsschäden aussetzt, wenn du nicht geimpft bist ?

Das ist das Narrativ von Big Pharma, und ehemaligen Freunde und Verwandten glauben die eigennützigen, umsatzsteigernden Lügen von Big Pharma und sind immun gegen die bekannten und veröffentlichten Fakten, die du erfolglos an sie heranzubringen versuchst.

Denken mal darüber nach.

Menschen, die nicht in der Lage sind, für sich selbst zu denken – die Mehrheit der Bevölkerung – lassen sich leicht einer Gehirnwäsche unterziehen und indoktrinieren. Es ist keine Bevölkerung, die ihre Freiheit verteidigen oder eine verantwortungsvolle Regierung durchsetzen kann. Es ist eine dumme Bevölkerung, die sich gegen diejenigen wendet, die ihre Freiheit wiederherstellen wollen, und nicht gegen diejenigen, die ihr die Freiheit nehmen.

Nur wenige Mutige verteidigen die Freiheit !

Nichtsdestotrotz verteidigen die wenigen mutigen Ärzte – Frontier Doctors, Doctors for Covid Ethics, Robert F. Kennedy, Jr. und Tausende von Ärzten und unabhängigen Wissenschaftlern (die nicht von Big Pharma subventioniert werden) – die Freiheit, weil es um Freiheit geht.

Sie verteidigen eine menschliche Errungenschaft – das Werk einiger weniger Menschen -, die Jahrhunderte brauchte, von Alfred dem Großen im 9. Jahrhundert bis zur Glorreichen Revolution im Jahr 1680. Die Tatsache, dass die Jugend von heute noch nie etwas von Alfred dem Großen oder der Glorreichen Revolution gehört hat, zeigt, wie vollständig die Bildung die Errungenschaften der westlichen Geschichte ausgelöscht hat. Amerika, ja die gesamte westliche Welt, hat keine Bevölkerung mehr, die mit den westlichen Werten vertraut ist.

Es war diese menschliche Errungenschaft – eine rechenschaftspflichtige Regierung -, auf die die Gründerväter der Vereinigten Staaten mit den Forderungen der Unabhängigkeitserklärung und den Schutzbestimmungen der US-Verfassung reagierten.

Die Diskreditierung dieser Gründungsdokumente war jahrzehntelang die Hauptaufgabe des amerikanischen Bildungswesens. Heute sehen wir das Ergebnis:

Das amerikanische Volk und die Menschen in der westlichen Welt haben ihre Freiheit für einen „Impfstoff“ verkauft, der die Gesundheit schädigt und tötet, aber nicht vor Covid schützt.

(Übersetzung aus dem Amerikanischen, Hervorhebungen durch Übersetzerin)

Amerikanisches Original :

Revanchist Nazism Throughout the Western World

Zitat George Orwell aus 1984 :

„Biologische und soziale Mechanismen innerhalb der Familie stehen nicht in Übereinklang mit den Parteibedürfnissen, denn sie führen zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl, das letzten Endes immer zu Gedankenverbrechen führt.“ … „Die Einführung der künstlichen Befruchtung … macht die Familie überflüssig, bis es nicht mehr möglich sein wird zu empfangen.“