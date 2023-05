Danke, die Herren Chrupalla und Gauland für Ihren Besuch in der Russischen Botschaft!

Gauland und Chrupalla bei einem Interview im Bundestag / Archiv – Screenshot YT

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla und sein Vorgänger im Amt, Dr. Alexander Gauland, folgten am 9. Mai 2023 der Einladung des russischen Botschafters in Berlin zu einem Empfang anlässlich der Kapitulation Deutschlands 1945. (Diese wird in den Synchronmedien generalstabsmäßig als “Befreiung” bezeichnet, was in der Urkunde aber nicht drinsteht und womit man es sich zu einfach macht). Für die Teilnahme am Empfang gibt es Kritik, auch aus der AfD. Dort kommt sie schwerpunktmäßig von Bundeswehrangehörigen, denen man wiederum anlasten könnte, aufgrund ihrer Profession kriegerische Schießereien als Berufsinhalt zu betrachten und daher eine gewisse Schlagseite in Richtung Kriegsunterstützung zu haben. Aktuell übte der Ex-Oberst im Generalstabsdienst Pazderski auf Twitter verständnislose Kritik an der Teilnahme. Zuvor hatte ex-Offizier Lucassen in einer Medienshow die zu friedliche Haltung seiner Parteigenossen in der AfD gegeißelt.

Chrupalla sagt, nicht zum Beglückwünschen auf dem Botschaftsempfang erschienen zu sein, sondern um die deutsche Sicht zu erläutern (hier). Das kann nur begrüßt werden, denn das altparteiliche Verschanzen hinter unerfüllbaren Maximalforderungen an die Russen vor einer Gesprächsaufnahme und vor einem Waffenstillstand ist sicher kein Beitrag zu unserer Sicherheit und mehrt nicht den Nutzen unseres Volkes – egal, ob unsere Spitzenleute durch die Hochfinanz der USA erpresst werden können oder nicht.

Die Zeiten des persönlichen Einvernehmens zwischen Kanzler Schröder und W. Putin gaben uns mehr Sicherheit und Wohlstand als sämtliche Kriegsaufmärsche und Atomwaffen der USA & Cie zusammen

Wer etwas älter ist, weiß um die politisch geradezu beglückenden Situationen, als US-Präsident Reagan und Sowjetpräsident Gorbatschow 1987 den umfassenden Nuklearabrüstungsvertrag INF unterschrieben, die Russen unser besetztes Land 1994 wieder räumten und sich die Entspannung und das Ende des Kalten Krieges bis zur Rede W. Putins vor dem deutschen Bundestag im Jahre 2001 fortsetzten. Nie ging es den Menschen in Europa politisch besser als in dieser Zeitspanne, die die US-Militärs um Rumsfield, Albright, und “Fuck the EU”-Nuland dann drastisch beendeten, indem sie das friedliche Westeuropa als “alt” bezeichneten und die Revisionisten an der russischen Peripherie als Zukunftsstaaten abredewidrig in die Nato aufnahmen, Raketen hinstellten und in beispielloser Weise aufmunitionierten.

Der zur Zeit laufende Wahnsinn des totalen Krieges, der alle Waffenstillstandsvorschläge im Ansatz zerfetzt, muss beendet werden. Dazu im Gespräch zu bleiben ist wichtiger als im Chorus der Kriegshetzer mitzututen. Daher nochmals Danke! an die AfD-Leute, die mit den Russen auf dem Botschaftsempfang gesprochen haben. Bleiben Sie dran!