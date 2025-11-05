Dammbruch im Ruhrgebiet: Cedric Sontowski (AfD) zum stellv. Bezirksbürgermeister von Bochum-Wattenscheid gewählt

Bochum-Wattenscheid hat erstmals einen stellvertretenden Bezirksbürgermeister aus den Reihen der AfD! Mitten in der Brandmauerdebatte wurde AfD-Ratsherr Cedric Sontowski in das wichtige Amt gewählt – nicht nur mit den Stimmen der AfD.

„Ich danke allen, die für mich gestimmt haben, und sehe der Aufgabe, unsere Stadt würdig zu vertreten, mit Demut und Vorfreude entgegen“, erklärt Sontowski.

„Die Probleme unserer schönen Stadt sind inzwischen größer, als jede Brandmauer je sein könnte. Ich werde eine Politik machen, die dem Bürger dienlich ist und mich mit voller Kraft dafür einsetzen, dass ihre Anliegen in Wattenscheid gehört und ernst genommen werden.“

Dr. Martin Vincentz, Landessprecher der AfD NRW, ergänzt:

„Im Namen des ganzen AfD-Landesverbandes gratuliere ich Cedric Sontowski zur Wahl zum stellv. Bezirksbürgermeister in Bochum-Wattenscheid. Seine Wahl ist ein Erfolg für die Demokratie und für all die Wähler, die mit ihm nun die Vertretung haben, für die sie gestimmt haben.

Es bewahrheitet sich, was wir immer gesagt haben: AfD-Bürgermeister sind nur noch eine Frage der Zeit. Die Brandmauer ist auf kommunaler Ebene längst gescheitert. Eine Stimme für die AfD ist keine verlorene Stimme, sondern eine Stimme, der wir gemeinsam Gehör verschaffen. Ich wünsche Cedric Sontowski eine stets glückliche Hand in der Vertretung seiner Heimat und appelliere an seine Amtskollegen, für die Bürger Bochums professionell zusammenzuarbeiten.“