Dänisches Geld für deutsche Partei: SSW kassiert über 800.000 Euro aus Kopenhagen!

Berlin – Brisante Zahlen aus dem Bundestag: In einer offiziellen Unterrichtung informiert Bundestagspräsidentin Julia Klöckner über 25 Parteispenden, die zwischen Juni und August 2025 eingegangen sind – darunter gleich 18 Zahlungen aus Dänemark an den Südschleswigschen Wählerverband (SSW). Die Summen stammen laut der Drucksache 21/2215 vom Südschleswig-Ausschuss im dänischen Kulturministerium und belaufen sich auf insgesamt 819.075,60 Euro. Damit finanziert das Nachbarland die Partei der dänischen Minderheit in Deutschland großzügiger als manch deutscher Großspender seine Lieblingspartei.

Neben dem SSW erhielt auch die CDU mehrere Spenden in fünfstelliger Höhe – unter anderem 93.000 Euro von Wolfgang von Moers und 75.000 Euro vom Tunnelbau-Unternehmer Martin Herrenknecht. Die AfD bekam 50.000 Euro von Daniela End aus Bad Oeynhausen. Laut Parteiengesetz (§ 25 Abs. 3 Satz 3 PartG) müssen alle Spenden über 35.000 Euro sofort gemeldet und veröffentlicht werden. Doch der Löwenanteil der aktuellen Geldflüsse geht nicht etwa nach Berlin oder München – sondern nach Flensburg.

Gesamtsummen der gemeldeten Parteispenden (Juni–August 2025):

SSW: 819.075,60 Euro

819.075,60 Euro CDU: 368.000,00 Euro

368.000,00 Euro AfD: 50.000,00 Euro

Gesamtsumme aller veröffentlichten Großspenden: 1.237.075,60 Euro