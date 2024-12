CSU-Wahlbetrug: Bayern-Chef Söder macht auf Kontrolle, sein CSU-Spezi Weber kämpft in Brüssel für offene Grenzen

Die Wahrheit erfährt man in Deutschland weder über die Staats-, noch über die Haltungsmedien, sondern per Internet und häufig über das Ausland. Vor 80 Jahren waren es die „Feindsender“ in der Schweiz, die die ungeschönte Lage hereinfunkten, heute sind es Russia Today und Weltwoche Schweiz, die belegbares Material liefern, das der Brüssel-Eurokratie absolut nicht in den Kram passt und das sie eher heute als morgen komplett verbieten würden. Für die EU-Kommission reichen bereits „schädliche Inhalte“ gegen ihre Vorgaben, um Verbote voranzutreiben, die bei Frank-Spalters und anderen Berliner Altparteilern auf große Sympathie stoßen.

Zu den unpassenden Meldungen für Brüssel zählt die Offenlegung des ungarischen Regierungschefs, die die dreiste Doppelrolle der CSU in Deutschland zeigt. Chef Söder mimt in München einen auf Einwanderungskontrolle, sein CSU-Spitzenkandidat im Brüsseler EU-Parlament, Manfred Weber, dagegen haut als Fraktionsvorsitzender der sogenannten europäischen Volkspartei alles beiseite, was die schrankenlose Einwanderung nach Europa und damit in erster Linie nach Deutschland, behindern könnte. In Webers Fadenkreuz standen die einwanderungskritischen Polen, deren Regierung mit Brüsseler „Hilfe“ rausgeschmissen und durch den EU-Robotnik Tusk und seine Corona ersetzt wurde. Aktuell haben CSU-Weber und die bolschewoken Kommissare (M.K.) Ungarn auf der Rolle, um deren Grenzsicherung gegen Einwanderer niederzureißen: Die CSU in ihrer ganzen Verlogenheit. Kronzeuge für die Feststellung ist der ungarische Ministerpräsident höchstpersönlich. In einer Ansprache – deren Aufzeichnung natürlich ausschließlich von außen zu uns hereinkommt – sagt er:

„EVP-Chef Manfred „Weber (CSU – Verf.) ist in diesem Herbst der Vorreiter. Sie wollen Ungarn Einwanderungsregeln auferlegen, die uns die Augen aus dem Kopf zu treiben drohen“ (hier).

Damit ist klar, dass uns in Sachen schrankenloser Einwanderung ausschließlich Theater vorgespielt wird. Nasty F. macht auf Show und schiebt drei Tage vor der Wahl Gesetzesbrecher öffentlich wirksam ab, um anschließend das Gegenteil weiterzutreiben und die CSU in den Gestalten Söder und Weber verkauft uns für bekloppt mit ihrem Doppelspiel.