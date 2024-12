Cotar: Deutsche Politik ignoriert Bitcoin – Wähler müssen Druck machen!

In einem Interview mit dem BitcoinBlog.de äußert sich Joana Cotar, parteilose Bundestagsabgeordnete (ehemals AfD), enttäuscht über die Ignoranz der deutschen Politik gegenüber Bitcoin. Obwohl Bitcoin in der Wirtschaft und Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt – selbst Volksbanken handeln bereits damit – bleibt die Politik untätig. Cotar kritisiert, dass die Parteien in veralteten Diskursen feststecken und Bitcoin fälschlicherweise mit Geldwäsche, Drogen und Umweltverschmutzung in Verbindung bringen.

Die Politiker seien schlichtweg zu beschäftigt, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und verließen sich auf die oftmals unzureichend informierten Fraktionsexperten. Auch die negative Berichterstattung in den Medien trage zur Ignoranz bei. Trotzdem ist Cotar optimistisch, dass Bitcoin im kommenden Wahlkampf eine Rolle spielen wird. Sie hofft, dass neben der AfD, die Bitcoin bereits in ihr Wahlprogramm aufgenommen hat, auch die FDP offen für das Thema sein wird. Wenig Potenzial sieht sie hingegen bei den Grünen, der CDU, den Linken und der SPD.

Cotar appelliert an die Bitcoin-Community, aktiv zu werden und Druck auf die Politiker auszuüben. Bürger sollten ihre lokalen Abgeordneten kontaktieren und Journalisten sollten hartnäckiger nachfragen. Sie sieht die USA als Vorbild, wo die Bitcoin-Community erfolgreich Einfluss auf die Politik genommen hat. Cotar betont auch die Bedeutung des Bitcoin-Bundesverbands als Lobby-Gruppe und hofft, dass sich bald eine parteiübergreifende Parlamentarier-Gruppe für Bitcoin bilden wird.