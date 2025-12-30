Chrupalla zerlegt Merz: Wirtschaft im Sturzflug, Regierung ohne Rückhalt – AfD steht bereit

Tino Chrupalla lässt im Bundestags-Interview kein gutes Haar an der Merz-Regierung. Der AfD-Fraktionschef spricht offen aus, was viele Bürger längst spüren: Deutschland steckt tief in der Krise – und Schwarz-Rot hat nichts anzubieten außer einem politischen „Weiter so“.

Die AfD sieht sich nach eigenen Angaben stärker denn je. Als zweitstärkste Kraft im Bundestag stellt sie inzwischen fast ein Viertel der Abgeordneten. Chrupalla wertet das als klaren Auftrag: Die AfD sei keine Protestpartei mehr, sondern eine Machtoption. Ziel sei ein schneller Politikwechsel in Berlin – notfalls gegen den Widerstand der etablierten Parteien.

Besonders brisant: Chrupalla erinnert daran, dass ein Migrations-Fünf-Punkte-Plan der Union nur dank AfD-Stimmen eine Mehrheit bekam. Für ihn der Beweis, dass bürgerliche Mehrheiten möglich wären – wenn CDU und CSU ihre „antidemokratische Blockadehaltung“ gegenüber der AfD aufgeben würden.

Für 2026 zeichnet Chrupalla ein düsteres Bild: Wirtschaft im freien Fall, Mittelstand am Limit, Arbeitsplätze verschwinden, Unternehmen wandern ab. Gleichzeitig stehe der Sozialstaat vor dem Kollaps, während fast eine Million abgelehnte Asylbewerber im Land seien und Milliarden in den Ukraine–Krieg flössen. Kanzler Merz habe den versprochenen Kurswechsel nicht geliefert – sondern exakt das fortgesetzt, was seine Vorgänger angerichtet hätten.

Die AfD kündigt an, den Druck weiter zu erhöhen. Klima– und Energiepolitik bezeichnet Chrupalla als irrational und wohlstandsvernichtend. Sie treibe Deutschland gezielt in die Deindustrialisierung. Die Fraktion wolle 2026 erneut konkrete Entlastungsvorschläge vorlegen – für Bürger und Wirtschaft.

Sein Fazit ist eine Kampfansage: Die Regierung habe bereits jetzt keine echte Legitimation mehr. Deutschland müsse „vom Kopf auf die Füße gestellt werden“. Die AfD sei bereit, Verantwortung zu übernehmen – und wolle den Krieg in der Ukraine beenden, statt ihn weiter mit deutschem Steuergeld zu verlängern.

Quelle: Interview mit Tino Chrupalla im Textarchiv des Deutschen Bundestages