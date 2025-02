CHRISTLICH – DEMOKRATISCH – UNIERT? DER NERO FÜHLT SICH RUINIERT

– mit authentisch-libertären Gegenwind-Wahlgrüßen vom Nero Redivivus

Ein schwer abzulehnendes (!) „Angebot der christlichen Menschenfischer-Demokraten“, ein Wahlkampf-Pamphlet lungert im Briefkasten: „So bringt die CDU Deutschland wieder nach vorne.“

Zitat „O-Ton CDU“: „Jetzt beide Stimmen für die CDU!

Unser Angebot an Sie: Ein Deutschland, in dem Leistung wieder lohnt. – Ein Deutschland, in dem die Wirtschaft wieder wächst. – Ein Deutschland, in dem Sicherheit wieder gewährleistet wird. – Ein Deutschland, in dem Grenzen wieder geschützt werden. – Ein Deutschland, in dem die Gesellschaft wieder zusammenhält.“

Was diese sich noch „christlich“ und „demokratisch“ etikettierende Partei TATSÄCHLICH zu realisieren vorgibt, kann sie allerdings „dank“ ihres Spitzenkandidaten ganz und gar nicht!

Wie sollen auch diese fünf Wahlkampfpunkte in die Tat umgesetzt werden, wenn Spitzenkandidat Merz, der Parteichef, krampfhaft an seinem ominösen „Brandmauer-Kombinat“ festhält und deshalb ausgerechnet mit den gleichen Kräften, die Deutschland in Bezug auf sämtliche hier aufgezählten durchaus lobenswerten Angelpunkte – die im Wahlkampf-Pamphlet hier fett gedruckten Begriffe Leistung, Wirtschaft, Sicherheit, Grenzschutz und Gesellschaft – an den Rand des Abgrundes manövriert haben, koalieren will?

Nach der Wahl ist nicht mehr wie vor der Wahl: Danach wird es dem „Fritze“ zur Qual – und er kann keinen „Tünkram“ mehr erzählen und muss glasklar die Karten auf den Koalitionstisch legen!

Wo ist also Friedrich des Merzen „Joker“?

Rein rechnerisch wird er mit seiner CDU aufgrund der „Sachzwänge“ folglich mit genau jenen zerstörerischen „Ampelkräften“ koalieren MÜSSEN, wenn er an seiner geistig ungesunden APARTHEID gegenüber der EINZIGEN PARLAMENTARISCHEN OPPOSITIONSPARTEI FÜR EINE AUTHENTISCHE POLITIKWENDE festhält: SPD hui, Grüne hui, aber AfD pfui!

Was derartige Wahlversprechen wie „Unser Angebot an Sie“ jedoch WIRKLICH WERT sind, sehen wir jeden Tag äußerst plastisch am Beispiel des sodomitischen Syphiliten-Sumpfes Gomorrha-Berlin, wo schon seit Jahresfrist ein CDU-Bürgermeister (sic) regiert – gemeinsam mit eben jenen links-rot-grün-versifften „Berufschaoten“: Was hat sich dort nun aber wesentlich verändert außer der stetig weiter fortschreitenden Dekadenz in Kultur, Gesellschaft und Politik sowie bedenklich galoppierendem wirtschaftlichen Verfall – gepaart mit unmäßig wuchernder Korruption?

Wenn also Merz, der Parteichef an den letzten Resten moralischer Integrität sägt, dürften die CDU und ihr Spitzenkandidat KEIN BISSCHEN GLAUBWÜRDIG sein.

Die bewusst geplante und zum Schaden des eigenen Volkes mutwillig durchgeführte Sabotage erntet jetzt ihre faulen Früchte: Diese INHALTLICH ENTKERNTEN „POLITIKPROFIS“ DEMAGOGISCH GESTEUERTER SYSTEM-OPPOSITION „BETREUTER VOLKSVERFÜHRUNG“ verkörpern allzu ungut und par ecxellence die RABULISTISCHE SCHIZOPHRENIE IN REINKULTUR.