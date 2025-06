Chamenei ist tot – es lebe #KingRezaPahlavi‌

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz lässt keinen Zweifel offen. „Chamenei … darf nicht weiter existieren“, sagte er laut verschiedenen Medien. Damit ist alles gesagt, der Führer ist so gut wie tot. Israel kann nicht mehr zurück und die USA werden das ihre beitragen. Der von langer Hand geplante Regimechange soll nun durchgezogen werden. Der Weg für den Schah-Sohn ist frei, es lebe King Reza Pahlavi.

Die Folgen sind noch nicht absehbar. Wie werden die Märkte auf den Fall der Mullahs reagieren? Und spannender noch: Was machen die Moslems in den USA, London, Paris, Berlin und anderswo? Setzen sie israelische Botschaften in Brand, wird es Terroranschläge geben und Unruhen nie gekannten Ausmaßes?