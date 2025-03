CDU-Vorschlag zur Grundgesetzänderung für „sexuelle Identität“ stößt auf Kritik

Die CDU in Schleswig-Holstein, angeführt von Ministerpräsident Daniel Günther, plant zusammen mit den Grünen, den Begriff „sexuelle Identität“ in Artikel 3 des Grundgesetzes aufzunehmen, um den Schutz vor Diskriminierung zu erweitern. Ein entsprechender Antrag wurde im Landtag eingebracht, um eine Bundesratsinitiative zu starten. Die CDU-Bundesspitze lehnt diesen Vorschlag jedoch ab und hält den bestehenden Schutz für ausreichend. Für eine Änderung des Grundgesetzes wäre eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich.

Kritik an dem Vorhaben kommt unter anderem vom Verfassungsrechtler Rupert Scholz, der den Begriff „sexuelle Identität“ als rechtlich unklar bezeichnet. Er warnt, dass dies zu Unsicherheiten und potenziellen Konflikten führen könnte, etwa im Bereich der Frauenrechte oder bei militärischen Anforderungen. Diese Bedenken werfen Fragen zur praktischen Umsetzung und den langfristigen Folgen einer solchen Änderung auf.