CDU-Ludwig will Koalition mit der AfD

Brandenburgs Saskia Ludwig, Bundestagskandidatin, hat den politischen Sprengstoff gezündet, weil Friedrich Merz sich an an seine Brandmaurerkelle klammert, als könne er das Unvermeidliche aufhalten. Die Realität ist längst da: Über 50 Prozent wählen Mitte-Rechts. Doch die CDU sperrt sich gegen den Wählerwillen und mauert sich in eine Sackgasse ein.

In Österreich funktioniert, was hierzulande als Sakrileg gilt: ÖVP und FPÖ regieren bald gemeinsam. Doch Friedrich Merz, der selbsternannte Brandmauer-Maurermeister, setzt lieber auf DDR-Methoden: Stacheldraht gegen Abweichler, Minenfelder für alle, die es wagen, nach rechts zu blicken, und ein politischer Schießbefehl auf jeden, der sich traut, „falsch“ koalieren zu wollen.

Trump wird Merz die Maurerkelle aus der Hand schlagen

Während in Berlin noch grüne-CO2-LBGTQX-Luftschlösser gebaut werden, schicken die USA längst den Abrisstrupp. Trump kehrte zurück – und mit ihm eine knallharte politische Realität, die Deutschland nicht länger ignorieren kann. Wer mit den USA kooperieren will – und das muss Deutschland –, der kann sich keinen grünen Klotz am Bein leisten.

Merz hingegen hält sich lieber (noch) an seine „Brandmauer“ – dieses wacklige Machwerk aus Angst, Feigheit und Gesinnungszwang. Doch wenn er sie nicht selbst einreißt, wird ein transatlantischer Sturm sie einfach hinwegfegen.

Saskia Ludwig gegen den CDU-Blockwart-Geist

Saskia Ludwig verdient keinen Rauswurf – sie verdient Rückenwind! Doch wer in der CDU das Undenkbare denkt, der landet schnell in der politischen Isolationshaft – wie einst in Bautzen. Die CDU hat die Wahl: Entweder sie wacht auf, oder sie bleibt ein Geisterfahrer, der sich bald selbst gegen die Wand fährt. Die „Brandmauer“ ist kein Schutz, sondern ein ideologisches Gefängnis – und die Gefangenen sind die Wähler.

Ludwig sprengt die Mauer noch nicht, aber sie hämmert wie die die „Mauersprechte“ 1989 an der Berliner Mauer. Ihr Vorpreschen gelang mit voller Wucht. Und wenn Merz nicht aufpasst, wie bald sein Personalausweis unter den Trümmern der eingestürzten Brandmauer gefunden. So wie es allen geschieht.