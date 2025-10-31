Bundeswehr-General droht Russland – und alle so: Aha.

Deutschland zeigt wieder Muskeln – zumindest verbal. Ein Generalleutnant der Bundeswehr hat jetzt eine „klare Botschaft an Russland“ geschickt. Im Video klingt das beeindruckend – bis man sich daran erinnert, dass bei der Truppe mehr Funkgeräte fehlen als Patronen im Magazin sind.

„Wir sind vorbereitet“, sagte der Offizier.
Ja, vermutlich auf den nächsten Bürokratieeinsatz.

Während Panzer in der Warteschlange stehen und der Etat in Beraterhonorare verdampft, will man in Berlin offenbar zeigen: Wir haben Haltung – wenn schon keine Helme.
Und in Moskau? Da dürfte man sich beim Mittagessen einmal kurz verschluckt und dann weitergelacht haben.

    Während meiner Dienstzeit 1968 -1969 , der letzte W18, bei der PSK709 (psychologische Kriegsführung) sind mir mehr Psychopathen in Uniform begegnet als jemals zuvor oder danach.
    Nuff said.

