Bundestag: Die Linke grölt öffentlich Antifa-Parolen 

Das ist doch nicht mehr zu fassen! Am 25. Februar stehen 64 frisch gewählte Abgeordnete von Die Linke im Bundestag, machen ein Gruppenfoto und fangen dann an lautstark, „Alerta, Alerta, Antifascista!“ zu brüllen. Ernsthaft jetzt? Dieser Schlachtruf kommt von der Antifa, diesen Typen, die überall Chaos anrichten und unsere Straßen in Schlachtfelder verwandeln. Das ist so widerlich, so undemokratisch, dass es aufs Schärfste verurteilt werden muss! Gewalt und Randale kriegen jetzt aber Rückendeckung direkt aus dem Parlament. Wer diese Szene sehen will, sollte sich das hier anschauen:

Antifa-Gewalt, ein kleiner Auszug

August 2023: In Frankfurt rufen die öffentlich dazu auf, AfD-Leute zu klatschen, und packen deren Adressen ins Netz. Selbst hessische Minister waren angepisst und haben das verurteilt – aber passiert ist nichts!

April 2024: Berlin, Schlägerei mit angeblich Rechten. Am Ende liegen drei Leute schwer verletzt am Boden. Die Polizei warnt: „Das wird noch schlimmer.“ Na klar, wenn solche Typen freie Bahn haben und deren geistige Brandstifter im Bundestag sitzen!

Juni 2024: Essen, AfD-Parteitag. Ein Demonstrant haut einen Polizisten um, Rippen gebrochen und mit Stiefeln ins Gesicht getreten. Das ist kein Einzelfall, das ist deren Markenzeichen!

Und dann gibt’s noch Lina E., die vor Gericht gelandet ist. Über fünf Jahre Haft, weil sie mit ihren Antifa-Kumpels auf vermeintliche Rechte mit einem Hammer eingeschlagen hat. Der Verfassungsschutz hat die Antifa längst im Visier. Die Linke feiert das im Bundestag, als wäre das alles ein harmloser Spaß. Das ist doch krank!

Die Linke und ihre Antifa-Kumpels: Eine schmutzige Allianz

Das ist kein Zufall. Die Verbindung zwischen Die Linke und Antifa ist so offensichtlich wie ein Faustschlag ins Gesicht. Die Linken unterhalten „Arbeitsgruppen“ wie die „AG Antifa“ in Stuttgart, eine „LAG Antifa“ in Niedersachsen, das sind ihre Kumpels! Schon seit Jahren laufen diese Arbeitsgruppen, die sich mit diesen Chaoten abgeben. Und jetzt wird das Ganze im Bundestag offen zur Schau gestellt, mit diesem Gegröle, das jeder hören kann.

Ein Schlag ins Gesicht der Demokratie

Das Ganze ist ein absoluter Skandal. Die Linke hat bei den Wahlen 8,8 % geholt. Statt Verantwortung zu zeigen, nutzen die ihre Macht, um Typen zu pushen, die Polizisten angreifen, Andersdenkende terrorisieren und unsere Werte mit Füßen treten.

Die Linke muss jetzt Farbe bekennen

Wenn eine Partei im Bundestag so offen mit Leuten Arm in Arm läuft, die Gewalt für legitim halten, dann steht was auf dem Spiel. Die Hemmschwelle sinkt, die Radikalisierung wächst und wir zahlen den Preis mit noch mehr Unsicherheitt. Die Bürger, die Polizei, die Demokratie! Hier muss ein Riegel vorgeschoben werden. Die Linke muss Farbe bekennen und sich klar von diesem Wahnsinn distanzieren. Alles andere ist ein Freifahrtschein für noch mehr Chaos.