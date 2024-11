Bundesregierung kleinlaut: „Kein Wachstum in Sicht!“

in

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat in seinem Jahresgutachten 2024/25 festgestellt, dass sich die deutsche Wirtschaft weiterhin in einer Stagnation befindet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in den letzten fünf Jahren real nur um 0,1 Prozent gewachsen. Das deutsche Produktionspotenzial liegt mehr als fünf Prozent unter dem Wert, der im Jahr 2019 für das Jahr 2024 erwartet wurde.

Die Experten des Sachverständigenrates führen die anhaltende wirtschaftliche Schwäche vor allem auf den Rückgang von Produktion und Wertschöpfung in der Industrie zurück. Die globale Industrieproduktion verzeichnet dagegen deutlich positive Raten.

Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland wirtschaftlich deutlich hinterher. Die Gutachter erwarten, dass Deutschland auch im nächsten Jahr „deutlich“ hinter anderen Volkswirtschaften zurückbleiben wird. Sie sehen Anzeichen dafür, dass die deutsche Volkswirtschaft sowohl von konjunkturellen als auch von strukturellen Problemen gebremst wird.

Das Jahresgutachten des Sachverständigenrates wurde von der Bundesregierung als Unterrichtung vorgelegt. Das Gutachten trägt den Titel „Versäumnisse angehen, entschlossen modernisieren“.

