Das ging fix: Bürgergeld heißt jetzt Grundsicherung sonst ändert sich nix

Die Koalition hat heute das Ende des Bürgergelds beschlossen. Die leistungslose Leistung für alle aus der Hand der Jobcenter wurde schlichtweg umbenannt. Ein paar Sanktionen sollen verschärft, aber nur in absoluten Härtefällen verhängt werden. Wer nicht mitmacht, soll dann kein oder weniger Geld bekommen.

Was nicht gesagt wird: Gegen jeden Beschluss kann nach wie vor Klage eingelegt werden. Und da gibt es zahlreiche NGOs, die sich besonders gerne um diejenigen kümmern, die erst kürzlich ins Land gekommen sind oder längst hätten ausreisen müssen. Unterm Strich heißt das: Die große Sause geht für hemmungslose Abkassierer weiter wie bisher, nur tatsächliche Bedürftige, die unverschuldet in Not geraten sind und keinen Zugang zu NGOs haben, können sich warm anziehen, wenn das Geld für die Heizung knapp wird.