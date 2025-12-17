Foto: O24

Das ging fix: Bürgergeld heißt jetzt Grundsicherung sonst ändert sich nix

|

Redaktion

|

Die Koalition hat heute das Ende des Bürgergelds beschlossen. Die leistungslose Leistung für alle aus der Hand der Jobcenter wurde schlichtweg umbenannt. Ein paar Sanktionen sollen verschärft, aber nur in absoluten Härtefällen verhängt werden. Wer nicht mitmacht, soll dann kein oder weniger Geld bekommen.

Was nicht gesagt wird: Gegen jeden Beschluss kann nach wie vor Klage eingelegt werden. Und da gibt es zahlreiche NGOs, die sich besonders gerne um diejenigen kümmern, die erst kürzlich ins Land gekommen sind oder längst hätten ausreisen müssen. Unterm Strich heißt das: Die große Sause geht für hemmungslose Abkassierer weiter wie bisher, nur tatsächliche Bedürftige, die unverschuldet in Not geraten sind und keinen Zugang zu NGOs haben, können sich warm anziehen, wenn das Geld für die Heizung knapp wird.

Redaktion

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

Kommentare

3 Antworten zu „Das ging fix: Bürgergeld heißt jetzt Grundsicherung sonst ändert sich nix“

  1. Avatar von DR.Faustus hat beschlossen und verkündet...
    DR.Faustus hat beschlossen und verkündet…

    Ja,und wer finanziert das ganze mit unseren Steuergeldern? Berlin und Uschi EU… 👈

    Antworten
    1. Avatar von Sachlichkeit
      Sachlichkeit

      Wer die Finanzierungsfrage stellt, versteht das Geldsystem nicht, resp. ist der Ökonomie und Politik, gewollt auf den Leim gekrochen.

      Die Grundsicherung, wahlweise mit oder ohne Erwerbsarbeit, vorausgesetzt die lebensnotwendigen Bedürfnisse werden abgedeckt, steht im Einklang mit der Funktion des Geldsystems.

      Sie werden es kaum glauben, das Geld entsteht aus dem NICHTS mit einem Bankbuchungssatz als Gegenwert der Beschaffung und Leistung, denn vor dieser Buchung hat dieses Geldvolumen nicht bestanden. Ab dann ist es nicht nichts, sondern bis zur Reduktion der Beschaffung (Schuld in der Betrugsorganisation) wird es als Gegenwert des Leistungsaustausch benutzt.

      Niemand beteiligt sich demnach, entgegen der Lügen, an der Staats- und Sozialquote, denn wir sind keine ZAHLER sondern wir bedienen das Geld- Wirtschaft-Umlageverfahren!

      Die Umlage wird immer aus den Wirtschaftseinnahmen (Parameter) als Ergebnis des Leistungsaustausches (sämtliche Preisfaktoren enthalten) vorgenommen, darum muss der Leistungsgegenwert des Staates und Soziales, sogar Gesundheit, ökonomisch und rechtstaatlich korrekt, direkt zwischen Wirtschaft und Leistungserbringer (hier Gemeinwohl und Soziales), umgelegt werden. Die Substrate sind Fiktionen um den Menschen als Zahler zu instrumentalisieren.

      Es scheint zu gelingen, denn der Rechtstaat entpuppt sich im Zusammenhang mit dem Verstehen des Geldsystems, Henry Ford lässt grüssen) als mafiaähnlich operierende Sekte. Wir als Bürgerinnen und Bürger sind die Sektenmitglieder, welche die Sektenmitarbeiter für das Links-Rechts- Schema ideologisierte Sektenparteienirrenhaus wählt, dies nur, weil wir das Geldsystem nicht korrekt erlernen dürfen!

      In diesem Sinne, nachdenken kann oft helfen, denn es ist nicht alles so, wie es scheint! Die geistige Revolution, wie sie Henry Ford prophezeite steht noch aus, denn man müsste das Geldsystem verstehen.

      Die Organisation als eigenständiges Gewerbe, Schuld- und Verzinsungskonstrukt kann weder ökonomisch noch rechtlich begründet werden, denn das Geldsystem selbst, erfüllt keine wirtschaftliche Leistung! Klare Trennung zwischen Geldsystem (Banken) und Verwendung (Wirtschaft) ist alternativlos, aber die geistige Revolution muss zuerst die Bildung erreichen!

      Antworten
  2. Avatar von Sachlichkeit
    Sachlichkeit

    Geldsystem Dreigestirn:
    als korrupte Vereinigung verkörpernd, bestehend aus Bildung, Justiz und Politik, dienen der staatlich verordneten Sinnestäuschung eines scheinbar existierenden Zahlers. Rechtstaatlich und ökonomisch betrachtet, erbärmlich und sehr bedenklich, denn die staatlich verordneten Behauptungen dürfen bildungsnah, nicht hinterfragt werden, andernfalls die Promovierungen nicht möglich sind (sinngemässes Zitat von Wirtschaftsprofessor Christian Kreiss.

    Wer getreu der Lehrmeinungen, Gesetzgebungen und vorgetäuschten Praxen glaubt, er bringe sein Geld einerseits gegen Verzinsung auf die Bank, damit die Banken gegen höher Verzinsungen, dieses Geld „ausleihen“ können und andererseits den Staat und das Soziale „finanziert“ ist ein staatlich verordneter nicht existenter Zahler (Phantom = Sektenmitglied)! Er dient den Fiktionen, denn die Wahrheit darf er bildungsnah nicht erlernen.

    Die Ökonomie (Bildung) und Justiz behaupten, ohne jeglichen Sachverstand, dass die Mittelherkunft aus den Passiven erfolgt, demnach von Ausserirdischen verteilt wird! Diese Lügen bilden die Grundlagen für unseren Rechtstaat, die Demokratie als Spielweise benutzend. Die politischen Ideologien beruhen ebenso auf dieser weltweit konstruierten Fiktionen! Henry Ford lässt grüssen!

    Antworten

