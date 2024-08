Bündnis Erich Honecker (BEH) – Der Weg zurück ins Paradies

Liebe Genossinnen und Genossen,



stellt Euch vor, Ihr wacht eines Morgens auf und alles ist wieder so, wie es einmal war – in der guten alten DDR! Keine Sorge, das Bündnis Erich Honecker (BEH) wird genau das möglich machen. Mit unserem Einzug in die Landtage von Sachsen und Thüringen ist die Ordnung wieder hergestellt. Und mal ehrlich, wer will schon die unsichere BRD, wenn man wieder so leben kann wie in der DDR? Hier einige der unschlagbaren Vorteile:

Bestgesicherte Grenzen



Sicher erinnert ihr euch noch an die unschlagbare Sicherheit unserer Grenzen! Über 1.300 Kilometer lang, bestens bewacht und lückenlos gesichert. Keine unkontrollierten Bewegungen, keine illegalen Grenzübertritte – weder rein noch raus. Die Grenze schützte uns vor Gefahren aus aller Welt. Heute, wo die Grenzen offen sind und bunte Unsicherheit herrscht, sehnen sich viele nach diesen Zeiten zurück. Das Bündnis Erich Honecker (BEH) verspricht: Mit uns kommt diese Sicherheit zurück!



Wohnen für kleines Geld – der Traum jeder Familie



Wer erinnert sich nicht an die schönen Zeiten, als eine Zwei-Zimmer-Wohnung für brüderliche 120 (Ost-) Mark zu haben war? Das war soziale Gerechtigkeit, Genossinnen und Genossen! Keine horrenden Mieten, keine Schlangen vor dem Wohngeldamt. Einfach nur wohnen und leben. So billig, dass sogar der Kühlschrank immer voll war – und das Beste daran? Keine Sorge, es gab sowieso nur drei Sorten Wurst und eine Sorte Käse. Das spart Zeit beim Einkaufen und Nerven!



Unbeschwert reisen – Urlaub für Werktätige



Ach, der Urlaub im Werktätigenerholungsheim an der Ostsee oder im sozialistischen Bruderland! Zwei Wochen fast umsonst – da konnte man ausspannen, ohne sich Sorgen ums Kleingeld machen zu müssen. Keine überfüllten Flughäfen, keine teuren Weltreisen, sondern einfach die Füße in den Ostseesand stecken und den Sozialismus genießen. So sieht echte Erholung aus, Genossinnen und Genossen!



Mit dem Bündnis Erich Honecker wird das alles wieder möglich. Wählt uns und erlebt das Paradies auf Erden – denn mal ehrlich, wer braucht den ganzen kapitalistischen Stress, wenn das Leben in der DDR so einfach und schön war?