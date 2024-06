BSW: Gegründet, um AfD-Regierung zu verhindern

Olaf Scholz fände einen AfD-Ministerpräsidenten “sehr bedrückend”, sagte er im Sommergespräch. Wie gut, dass es die Sahra Wagenknecht Sekte gibt.

Thüringens BSW-Chefin Katja Wolf sieht in Thüringen Einigkeit unter den Parteien darin, die AfD bei einer Regierungsbildung herauszuhalten, schreibt t-online. Damit erklärt sich auch die gute Presse, die BSW stets bekommt und die vielen Einladungen in Talkshows, während für AfD-Politiker weiterhin Vier gegen Einen gespielt wird.

Angeblich käme BSW in Thüringen auf 21 Prozent, die AfD auf 28 Prozent. Ohne BSW wäre ein AfD-Ministerpräsident so gut wie sicher gewesen. Mit diesem Joker aber sind die Karten neu gemischt, doch die Altparteien sind nicht gut beraten, zu solchen Taschenspielertricks zu greifen. Die Zukunft ist nicht links. Wer den Zug der Zeit aufhalten will, wird am Ende von ihm überrollt.