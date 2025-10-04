Brüssel im Schweißperlen-Modus: Tschechien wählt EU-Gegner Babiš

In Tschechien haben sich die Wähler für ein politische Kehrtwende entschieden: Andrej Babiš – als Rechtspopulist gescholten – erhält mit seiner ANO Partei laut Teilergebnis nach 90 % Auszählung knapp 36 %, das Mitte-Rechts-Bündnis Spolu liegt bei rund 22 %. Auch STAN kommt ins Parlament, während Motoristen und SPD potenzielle Partner für eine Babiš-Koalition sind.

Babiš, Milliardär und Machtpolitiker, steht im EU-Parlament auf der Seite Orbáns und setzt auf mehr Lohn und günstigere Energie. Seine Botschaft: Wachstum ankurbeln und nationale Interessen vertreten. Die Wähler haben das Mandat erteilt, nun muss der kommende Regierungschef zeigen, ob er die Erwartungen erfüllen kann. Prag verspricht weniger Ideologie und mehr Pragmatismus. Für die Ukraine bedeutet das Ergebnis, dass sie auf Unterstützung aus Tschechien in Zukunft wohl nicht mehr zählen kann.

Damit macht er den Brüsselianern einen dicken Strich durch die Rechnung, die gehofft hatten, den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán endlich allein auf weiter Flur zu sehen und dann das. Da fragt man sich, mit welchen Tricks hinter den Kulissen die Wahl womöglich rückgängig gemacht werden kann.