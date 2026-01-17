Bruch mit Washington? Europa erwägt angeblich stillen Abzug der US-Truppen

Redaktion

Wie POLITICO berichtet, sprechen europäische Diplomaten und Regierungsvertreter hinter verschlossenen Türen offen darüber, wie man die Präsenz amerikanischer Truppen in Europa beenden könnte – als Reaktion auf die aggressiven Drohungen von US-Präsident Donald Trump, auch militärisch gegen Greenland vorzugehen.

Was lange Unaussprechliches war, steht plötzlich im Raum: Europa erwägt den stillen Abzug der US-Truppen, um sich gegen einen amerikanischen Präsidenten zu wehren, der souveräne Verbündete vorführt und zugleich die eigene Allianz brüskiert.

In geheimen Gesprächen heißt es, die umfangreichen Militärstützpunkte der Vereinigten Staaten auf europäischem Boden – von Ramstein über Lakenheath bis zu weiteren strategischen Basen – könnten als Druckmittel eingesetzt werden, sollte Washington seine territorialen Ambitionen nicht aufgeben.

Offiziell spricht niemand laut darüber: Europa braucht die USA solange die Ukraine-Frage nicht gelöst ist. Doch hinter den Kulissen läuft die Debatte darüber, wie man den US-Militärstützpunkt-Status quo aufkündigen könnte – von der Beendigung logistischer Unterstützung bis zur kontrollierten Reduzierung amerikanischer Streitkräfte in Europa.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bereits angedeutet, dass ein Angriff auf einen NATO-Verbündeten „unbeispiellose Folgen“ hätte – ein seltener, aber eindeutiger Wink in Richtung Washington, dass Europas Geduld am Ende ist. Soweit Politico!

Donald Trumps Reaktionen haben jedoch gezeigt, dass er die EU-Politiker allesamt nicht ernst nimmt – einzige Ausnahme Italiens Premier Meloni. Der Rückzug der USA aus NATO und Europa wäre ein Segen, aber es ist kaum vorstellbar, dass aus der EU auch nur ein einziges Mal im Sinne europäischer Interessen gehandelt wird.

Redaktion

Kommentare

4 Antworten zu „Bruch mit Washington? Europa erwägt angeblich stillen Abzug der US-Truppen"

  Theo Mayers
    Theo Mayers

    Steckt da nicht vielleicht die Angst der EU-Schranzen dahinter, dass Trump per Befehl an sein Militär die Demokratie in der EU erzwingen wird, evtl. unter Entführung führender EU-Politiker? Das würde bestoimmt der Sicherheit der USA nützen, wie Grönland. Eine EU unter muslimischer Herrschaft mit Zugang zu Nuklearwaffen (Frankreich, Großbritannien) wäre ein fatales Sicherheitsrisiko für die Amis.

    Antworten
  Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈
    Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    Ja natürlich,gibt doch Rheinmetall Aktien , Getreide gleich Nahrungsaktien usw an der Börse, gelle.Und jetzt mal ehrlich,diese Alliierten gehen mir einfach auf meinem nicht vorhandenen Sack mit ihren Heiligen Kriegen,Rom Vatikan City. 🗡️🗡️🗡️🔨 Und Deutschland raus aus der NATO und die BrüsselUschi hat hier garnichts zu melden 👈

    Antworten
  fluschi
    fluschi

    Es reicht völlig aus ohne jede Konfrontation den amis den Geldhahn zu zu drehen. sollen sie für Ihre Gi‘ s selbst zahlen. Dann ist der Spuk sofort vorbei.

    Antworten
  Walter Nikolaus Gerhartz
    Walter Nikolaus Gerhartz

    Der Friederich will Frieden mit Russland?

    https://www.youtube.com/shorts/R6uINZt8SOQ

    Dann soll er das mal endlich gegen alle Widerstände von ROTZ-GRÜN & BLÖD SPD und aus den eigenen Reihen endlich umsetzen.

    Seine Worte in „Gottes“ Ohr, aber wir glauben es zuerst wenn er wirklich Kontakt zu Präsident Putin aufnimmt !

    Merz kennt genau so die WAHRE GESCHICHTE seit 2014 und weiß, daß GANZ ALLEINE der WESTEN / USA / NATO am Ukraine-Krieg schuld sind !!

    Antworten

