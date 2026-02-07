Brandanschlag auf AfD-Mitglied in Bayern – erst Drohungen, dann Totalschaden

In Uffenheim (Mittelfranken) wurde ein AfD-Mitglied innerhalb weniger Tage Ziel einer gezielten Einschüchterungsaktion: Erst politische Drohparolen auf dem Firmenfahrzeug, dann ein Brandschlag mit Totalschaden. Über den Fall berichtet der Deutschland-Kurier.

Zunächst wurde der Transporter des Betroffenen in der Nacht auf Dienstag (26./27. Januar) großflächig beschmiert. Auf dem Fahrzeug prangten Parolen wie „Wir kriegen dich“ und „Dreck Nazi Antifa“. Zusätzlich fand der Mann am Morgen einen Drohzettel im Briefkasten: „Das war erst der Anfang du Drecks Nazi“. Die Botschaft war eindeutig – persönlich, politisch, einschüchternd. Nur wenige Stunden später folgte die Eskalation: In der Nacht auf Mittwoch wurde der Wagen angezündet. Der Innenraum brannte vollständig aus, es entstand Totalschaden. Gegen 02:15 Uhr klingelte die Polizei beim Betroffenen, nachdem der Brand gemeldet worden war.

Ein Polizeibeamter äußerte gegenüber dem Geschädigten, es könne sich um eine politisch motivierte Tat handeln. Der Mann ist AfD-Mitglied und war zuvor öffentlich politisch aktiv. In der Region gilt es daher als naheliegend, dass der Anschlag gezielt darauf abzielte, politisches Engagement durch Angst zu unterbinden. Begleitet wird der Fall von einem regionalen AfD-Rechercheteam. Alexander Köplin erklärte, man wolle den Fall öffentlich machen, um den Täter zu finden. Dem Deutschland-Kurier liegen exklusive Fotos des beschmierten Fahrzeugs sowie des ausgebrannten Wracks vor.