Blutige Straßen in Berlin

Deutschland im Schockzustand! Das einst sichere Land versinkt in Gewalt und wirtschaftlicher Misere. In Berlin fliegen die Kugeln. Schießereien auf offener Straße sind keine Seltenheit mehr. Ein Restaurantgast wird vor den Augen der entsetzten Passanten niedergeschossen. Deutschland erlebt Zustände wie in den USA!

Migrantengewalt eskaliert: Clans tragen Konflikte in die Städte

Was ist passiert? Die große Welle der Migration seit 2015. Doch jetzt zeigt sich die bittere Wahrheit. Die Kriminalität explodiert! Migranten-Clans tragen ihre blutigen Konflikte in die Straßen. Nicht mehr nur in Problemvierteln, sondern auch in noblen Stadtteilen. Niemand ist mehr sicher.

Die Polizei ist überfordert. Falsche Prioritäten überall. Während Regierungskritiker verfolgt werden, blüht die schwere Kriminalität. Deutschland verliert die Kontrolle über seine Straßen.

Quelle: rbb24