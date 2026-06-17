Blutbad auf dem Spielplatz: Ehemann metzelt Ex-Frau vor Kinderaugen nieder – Wieder ein Familiendrama, das die Behörden nicht verhindern konnten!

Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidium Westpfalz soll ein 40-jähriger Mann in Linden im Kreis Kaiserslautern am Dienstagnachmittag seine 37-jährige getrennt lebende Ehefrau auf einem öffentlichen Spielplatz mit einem Messer tödlich attackiert haben. Die Frau starb noch vor Ort, während der Verdächtige sich anschließend selbst schwer verletzte und nun im Krankenhaus liegt.

Die Ermittlungen laufen, weitere Details werden vorerst zurückgehalten. Das klingt nach der üblichen Routine-Pressemitteilung, die solche Tragödien als Einzelfall abtut. Wie oft müssen wir das noch lesen?