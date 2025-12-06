Black Rock – Black Rock über Alles: Jetzt will Merz, dass Deutschland sogar für enteignete Russen-Milliarden haftet

Sind wir auf der Regierungsbühne nur noch von Wahnsinnigen umgeben? Nicht genug, dass Deutschland im Schuldensumpf absäuft für das Geld-Raushauen an globale Rüstungskonzerne, korrupteste Kriegsstaaten, Veruntreuer Dutzender Milliarden sogenannter „Entwicklungshilfe“, Weltsozialamtsgehabe und so weiter. Nein, der ex-Black Rocker Merz bietet doch tatsächlich an, dass Deutschland als einziges Land für weitere 150 Milliarden Euro haften soll, die man aus Brüsseler Treuhandgeldern den Russen enteignen will. Die den russischen Schatz verwahrenden Belgier lehnen den Raub ab, weil eine spätere Haftung ihren Staat ruinieren und vorab schon für für weitere Geldanleger diskreditieren würde. Dazu der belgische Premier De Wever: „Ich habe meine europäischen Kollegen gefragt, ob sie bereit wären, die Risiken für Belgien zu teilen. Nur Deutschland hat sich dazu bereit erklärt …“ (hier).

Herren Merz, Klingbeil und Kollegen: Wofür soll Deutschland eigentlich NICHT zahlen und haften?

Es scheint kein Gebiet weltweit zu geben, für das Deutschland keine Zahlungen leistete oder Kredite verbürgte – von Toiletten in Afrika über U-Bahnen in Saigon, Hilfe für China und die indische Raumfahrt bis hin zum Aufforsten des brasilianischen Regenwaldes, der für die Klimakonferenz-Anfahrer sogar gerodet wurde. Zuhause feiert man ein Renten-Downgrading im Rekordtempo und einen seit Hitler nicht dagewesenen Justizterror gegen Kritiker und Andersdenkende, den die Regierenden selbst steuern und sogar Philosophen mit Polizeikommandos hausdurchsuchen und einschüchtern lassen.