BKA-Lagebild 2024: Deutschland importiert Gewalt und nennt es Asyl

Was die BILD nur hinter der Bezahlschranke versteckt, bringen wir hier im Klartext:

Deutschland hat über drei Millionen Asylbewerber – und das BKA zeigt erneut, was Politik und Staatsfunk verschweigen: Kriminalität wird im großen Stil mitimportiert.

Tatverdächtige Asylbewerber: jung, männlich – und brandgefährlich

Über 80 % männlich, über 50 % unter 30, jeder dritte mehrfach kriminell.

Besonders absurd: Bei Algeriern, Marokkanern, Tunesiern und Libyern sind über 50 % Wiederholungstäter. Die Zahlen schreien – die Regierung schweigt.

Die riesige Schieflage: Ukraine unauffällig – Maghreb explodiert

Ukrainische Asylbewerber: 35,7 % Anteil, aber nur 12,8 % Tatverdächtige.

Maghreb-Staaten: 0,5 % Anteil, aber 9,1 % Tatverdächtige.

Mit anderen Worten: Einige Herkunftsländer liefern unverhältnismäßig viele Täter.

Ladendiebstähle, Überfälle, Gewalt: Alltag in deutschen Städten

Über 95.000 Diebstähle durch Asylbewerber – vor allem in Supermärkten und Einkaufszentren.

Ganze Tätergruppen aus Georgien oder Nordafrika arbeiten wie im Akkord.

Und währenddessen reden Politiker von „Einzelfällen“.

83.000 Gewaltstraftaten – der Preis der offenen Grenzen

Körperverletzungen, Messerangriffe, Bedrohungen – über 83.000 Fälle mit Asylbewerbern.

14.000 davon allein in Unterkünften.

Das sind keine Zufluchtsorte – das sind Pulverfässer.

Tötungsdelikte: Messer statt Mitleid

Fast 400 Tötungsdelikte, viele davon auf Straßen, in Parks, in Wohnungen.

Totschlag ist das Standarddelikt.

Und ja: Ohne Notärzte wären viele dieser „Versuche“ Tote.

Sexualdelikte: Rückgang? Ja. Entwarnung? Nein.

Über 8.400 Fälle, vor allem in Wohnungen, Parks, ÖPNV.

Bei türkischen Tatverdächtigen ein massiver Anstieg.

Die Frauen in diesem Land zahlen längst den Preis der verfehlten Asylpolitik.

Schwarzfahren: Der deutsche Steuerzahler als Geldautomat

40 % der Vermögensdelikte sind Schwarzfahrten von Asylbewerbern.

Der Bürger arbeitet – der Täter fährt.

Organisierte Kriminalität: Jeder dritte Clan-Fall mit Asylbezug

In fast jedem dritten OK-Verfahren tauchen Asylbewerber als Täter auf.

Schleusungen, Drogenhandel, Dokumentenfälschung, Bandenraub – importiert, gefördert, geduldet.

Danke, Ampel.

Quelle: Bundeslagebild „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 2024“