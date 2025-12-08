BKA-Lagebild 2024: Deutschland importiert Gewalt und nennt es Asyl

Redaktion

Was die BILD nur hinter der Bezahlschranke versteckt, bringen wir hier im Klartext:

Deutschland hat über drei Millionen Asylbewerber – und das BKA zeigt erneut, was Politik und Staatsfunk verschweigen: Kriminalität wird im großen Stil mitimportiert.

Tatverdächtige Asylbewerber: jung, männlich – und brandgefährlich

Über 80 % männlich, über 50 % unter 30, jeder dritte mehrfach kriminell.
Besonders absurd: Bei Algeriern, Marokkanern, Tunesiern und Libyern sind über 50 % Wiederholungstäter. Die Zahlen schreien – die Regierung schweigt.

Die riesige Schieflage: Ukraine unauffällig – Maghreb explodiert

Ukrainische Asylbewerber: 35,7 % Anteil, aber nur 12,8 % Tatverdächtige.
Maghreb-Staaten: 0,5 % Anteil, aber 9,1 % Tatverdächtige.
Mit anderen Worten: Einige Herkunftsländer liefern unverhältnismäßig viele Täter.

Ladendiebstähle, Überfälle, Gewalt: Alltag in deutschen Städten

Über 95.000 Diebstähle durch Asylbewerber – vor allem in Supermärkten und Einkaufszentren.
Ganze Tätergruppen aus Georgien oder Nordafrika arbeiten wie im Akkord.
Und währenddessen reden Politiker von „Einzelfällen“.

83.000 Gewaltstraftaten – der Preis der offenen Grenzen

Körperverletzungen, Messerangriffe, Bedrohungen – über 83.000 Fälle mit Asylbewerbern.
14.000 davon allein in Unterkünften.
Das sind keine Zufluchtsorte – das sind Pulverfässer.

Tötungsdelikte: Messer statt Mitleid

Fast 400 Tötungsdelikte, viele davon auf Straßen, in Parks, in Wohnungen.
Totschlag ist das Standarddelikt.
Und ja: Ohne Notärzte wären viele dieser „Versuche“ Tote.

Sexualdelikte: Rückgang? Ja. Entwarnung? Nein.

Über 8.400 Fälle, vor allem in Wohnungen, Parks, ÖPNV.
Bei türkischen Tatverdächtigen ein massiver Anstieg.
Die Frauen in diesem Land zahlen längst den Preis der verfehlten Asylpolitik.

Schwarzfahren: Der deutsche Steuerzahler als Geldautomat

40 % der Vermögensdelikte sind Schwarzfahrten von Asylbewerbern.
Der Bürger arbeitet – der Täter fährt.

Organisierte Kriminalität: Jeder dritte Clan-Fall mit Asylbezug

In fast jedem dritten OK-Verfahren tauchen Asylbewerber als Täter auf.
Schleusungen, Drogenhandel, Dokumentenfälschung, Bandenraub – importiert, gefördert, geduldet.
Danke, Ampel.

Quelle: Bundeslagebild „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 2024“

Redaktion

Kommentare

Eine Antwort zu „BKA-Lagebild 2024: Deutschland importiert Gewalt und nennt es Asyl"

