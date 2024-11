in

Gas ist Gas, Schnaps ist Schnaps – außer, es kommt aus Russland. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem kleinen Dorf mit zehn Häusern. Hier existiert eine Fabrik, in der fast alle Dorfbewohner arbeiten. Beim einzigen Bauernhof im Ort holt man mit der Milchkanne morgens frisch gemolkene Milch. Die Kinder lieben diese Milch.

Deine Milch ist bäh

Doch eines Tages verbietet ein Arbeiter seinen Kindern, die Milch vom Bauern zu kaufen. Der Grund? Er ist mit den politischen Ansichten des Bauern nicht einverstanden. Denn dieser wählt AfD. Also verzichtet er auf die frische, wertvolle Milch und kauft stattdessen H-Milch aus der fernen Stadt. Die ist weniger frisch, weniger nahrhaft und – obendrein – auch noch deutlich teurer. Die Kinder müssen auf die gewohnte Qualität verzichten, und die Familie muss tiefer in die Tasche greifen. Ein absurder Gedanke? Doch genau dieses Szenario erleben wir in Deutschland.

25 % von Nord Stream sind nicht kaputt

Nord Stream, die große Gasverbindung aus Russland, besteht aus vier Röhren: zwei für Nord Stream 1 und zwei für Nord Stream 2. Durch Sabotage im September 2022 wurden drei dieser vier Leitungen schwer beschädigt. Doch eine Röhre von Nord Stream 2 blieb intakt und könnte uns weiterhin zuverlässig und günstig Gas liefern. Trotzdem bleibt der Hahn zu. Sagt Habeck. Und gerade der muss es wissen.

Alle Räder stehen still

Die deutsche politische Entscheidung, dieses Gas nicht zu nutzen und freiwillig auf 27,5 Milliarden Kubikmeter billiges Gas zu verzichten, hat Konsequenzen. Die Energiekosten schossen in die Höhe. Weil man auf Flüssigerdgas aus Übersee angewiesen ist, das ein Vielfaches kostet. Diese Entscheidung hat viele Unternehmen an den Rand des Ruins getrieben. Firmen wandern ins Ausland ab, weil sie die teuren deutschen Energiepreise nicht tragen können. Die Folge? Arbeitslosigkeit und die Sorge vieler Menschen um ihre Existenz.

Die Ampel hält den Finger auf der Leitung und verhindert, dass Deutschland das intakte Gasnetz nutzt. Die AfD muss mit ins Boot, damit die Leitung wieder öffnet.