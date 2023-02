BerlinWahl: Die Hauptstadt bleibt links

Foto via Twitter

Alles beim Alten. Die Tage der Betrügerin im Amt des Regierenden Oberbürgermeisters dürften gezählt sein, ansonsten hat sich nicht viel geändert. Jetzt haben bei den linken Parteien die Grünen die Nase vorn, obwohl doch die CDU die „Wahl“ gewonnen hat. In Berlin macht das keinen Unterschied. Nur linke Politik zählt in der Hauptstadt der Transfergeldempfänger. Das war schon immer so und würde sich auch unter den Scheinkonservativen nicht ändern.

ZDF-Hochrechnung (Stand 19:00 Uhr) zum Berliner Abgeordnetenhaus: #BerlinWahl



Die Grünen nun knapp vor der SPD auf Rank 2. pic.twitter.com/CYygHpIv1N — ZDF (@ZDF) February 12, 2023

Die FDP ist vielleicht knapp drin oder doch draußen. Egal. Das Ergebnis der AfD spielt für die Mehrheitsverhältnisse nur insofern eine Rolle, als dass Zwei-Parteien-Koalitionen erschwert werden. Na und? Der Nationalen Front 2.0 ist das Wurscht! Hauptsache, die Diäten sind gesichert. Kurze Schlussfrage: Hat jemand den Rechtschreibfehler im ZDF Tweet bemerkt?