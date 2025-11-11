Berlin: Zeitgleiche Anschläge auf zwei Kliniken

In der Nacht zu Dienstag kam es fast zeitgleich zu zwei Vorfällen an Berliner Krankenhäusern:

Am Vivantes-Klinikum Neukölln ereignete sich gegen 1 Uhr eine Explosion, vermutlich durch illegale Pyrotechnik. Mehrere Fensterscheiben der Strahlentherapie zerbarsten, der Eingangsbereich brannte kurzzeitig.

ereignete sich gegen 1 Uhr eine Explosion, vermutlich durch illegale Pyrotechnik. Mehrere Fensterscheiben der Strahlentherapie zerbarsten, der Eingangsbereich brannte kurzzeitig. An der Charité in Mitte brannte es am Eingangsbereich eines Gebäudes; auch hier geht die Polizei von illegaler Pyrotechnik aus.

Das Landeskriminalamt und der Staatsschutz ermitteln. Verletzte gab es nicht, der Klinikbetrieb läuft weiter. Die Polizei sperrte die betroffenen Straßen großräumig, was auch Bus- und Straßenbahnverkehr beeinträchtigt. Ein politisches Motiv wird nicht ausgeschlossen.

Nach Informationen der B.Z. könnte in Neukölln eine Kugelbombe explodiert sein, eine Bestätigung steht aber noch aus. Bislang sind auch noch keine Bekennerschreiben auf den üblichen Plattformen erschienen.