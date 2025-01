Bericht aus China: Nur Alice kann Deutschland retten! 

in

Das Video thematisiert, wie das politische Chaos in Deutschland, insbesondere nach dem Zerfall der Ampelregierung, in China wahrgenommen wird. Chinesische Medien und Influencer sehen Deutschlands Probleme als Folge seiner Unterstützung für die Ukraine und der „blinden“ Gefolgschaft der USA. Olaf Scholz wird vielfach kritisiert, unter anderem von Elon Musk, der ihn als „schlechtesten Kanzler aller Zeiten“ bezeichnet. Die Grünen werden ebenfalls kritisch betrachtet, insbesondere Annalena Baerbock, die als ideologisch geprägt und außenpolitisch unerfahren dargestellt wird. Ihre antichinesische Haltung wird auf US-Einfluss zurückgeführt, während Robert Habecks Energiepolitik für die Vertiefung der deutschen Energiekrise verantwortlich gemacht wird.

Alice Weidel (AfD) erhält in chinesischen sozialen Netzwerken überraschend viel Zuspruch und wird als potenzielle „Retterin“ für Deutschland gefeiert. Ihre Mandarin-Kenntnisse und ihre klare Haltung werden positiv hervorgehoben. Im Gegensatz dazu erfährt Friedrich Merz wenig Beachtung. Es gibt zudem Spekulationen über ein politisches Comeback von Angela Merkel und Vorhersagen, dass die AfD in künftigen Wahlen die Ampelregierung ablösen könnte. Insgesamt wird Deutschlands politische Lage in China kritisch und teilweise mit Schadenfreude betrachtet.

