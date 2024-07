Beleidigender Brief an den französischen Innenminister enthält nachweislich Pestvirus

in

Paris: Die Polizei hat einen Umschlag mit Schwarzpulver beschlagnahmt, der nach einer vorläufigen Analyse Pestviren enthält und an den französischen Innenminister Gerald Darmanin adressiert war, wie Le Figaro berichtet: Der Umschlag wurde in Dijon gefunden. Die Ergebnisse der Analyse des Pulvers werden am Montag erwartet. Eine Untersuchung ist im Gange.