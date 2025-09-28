Beamte zittern: Trump jagt der US-Verwaltung die KI ins Haus

Die Wirtschaft macht’s längst vor: Fließbänder rattern wie geölt, Banken sparen sich teure Abteilungen, Konzerne fahren Rekordgewinne ein – alles dank KI. Nur die Verwaltung der USA döste weiter in ihren Aktenbergen. Beamte wuchteten Papierschachteln wie zu Omas Zeiten durch die Flure. Doch am 25. September 2025 platzte die Bombe: Präsident Trump bestellte Künstliche Intelligenz ins Regierungsviertel.

Trump macht kurzen Prozess

Das Beschaffungsamt der US-Regierung, die General Services Administration, unterschrieb einen Vertrag mit Elon Musks Firma xAI. Gekauft wurden Lizenzen für die neueste Grok-Version. Ab sofort dürfen alle Bundesbehörden diese Software nutzen. Möglich machte den Schritt Donald Trump. Der Präsident fegte Bedenkenträger vom Tisch und donnerte: Wer im 21. Jahrhundert noch mit Schreibmaschine regieren will, ist fehl am Platz. Musk liefert die Technik, Trump die Macht.

37 Billionen – und kein Durchblick

Die Vereinigten Staaten tragen inzwischen 37 Billionen Dollar Staatsschulden. Ein Berg, der wächst und wächst, während zwei Millionen Beamte den Überblick längst verloren haben. Verfahren so verworren, dass kaum einer durchblickt. In der Wirtschaft engagiert man Berater, wenn Prozesse versumpfen. In Washington stopft man lieber weiteres Personal in den Apparat. Kein Wunder, dass Trump der Geduldsfaden riss.

Musk liefert, Beamte schlottern

Mit Grok soll Schluss sein mit dem Nebel. Die Software rechnet in Sekunden, was Referate in Monaten nicht schaffen. Tabellen, Querverbindungen, Analysen: gnadenlos offenbart die KI, wo geschludert, verschwendet und getrickst wird. Für die Schreibtischtäter im Regierungsviertel ist das kein Fortschritt, sondern ein Horror. Wer gestern noch Aktenvermerke seitenweise formulierte, bekommt morgen nackte Zahlen auf den Tisch. Transparent, unbestechlich – und ohne Schlupflöcher.

Politik ohne Eitelkeiten

Trump und Musk standen sich in den letzten Monaten zwar mehrfach quer. Doch wenn es ums Eingemachte geht, zählt nicht die persönliche Eitelkeit, sondern das Ergebnis. Beide wissen: Der alte Trott darf nicht weitergehen. Mit 37 Billionen Dollar Schulden im Nacken braucht die Supermacht mehr Tempo und weniger Ausreden.