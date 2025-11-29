Illustration

BBC-Skandal: Haben Maskenbildner Nigel Farage mit Körperflüssigkeiten geschminkt?

|

Netzreporter

|

Die nächste bizarre Episode aus dem britischen Medienzirkus: Laut der Historikerin und BBC-Dokumentarfilmerin Lisa Hilton sollen Make-up-Artists des Staatssenders Nigel Farage mit absichtlich verunreinigten Schminkpinseln behandelt haben – inklusive Speichel und anderen „natürlichen Substanzen“.
Die brisante Behauptung tauchte im Magazin The Critic auf und stammt angeblich von einer langjährigen Insiderin aus dem BBC-Morgenprogramm, schreibt Mail Online.

Farage selbst schweigt, doch die Vorwürfe passen ins Bild: Seit Jahren wirft der Reform-UK-Chef der BBC politischen Aktivismus und einseitige „Remain-Linie“ vor. Erst im vergangenen Jahr hatte er die Lizenzgebühr für „nicht mehr zeitgemäß“ erklärt und dem Sender eine klare parteipolitische Schlagseite attestiert.

Die BBC weist alles weit von sich und spricht von komplett „falschen“ Anschuldigungen.
Hiltons Darstellung sorgt dennoch für Wirbel – denn wenn sich auch nur ein Teil davon bestätigt, wäre es ein einmaliger Vorgang in der Medienbranche.

Avatar-Foto

Netzreporter

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

QR-Code für Banküberweisung
Banküberweisung
PayPal

weitere Zahlungsoptionen >>>

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weitere Beiträge

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen: