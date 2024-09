Baumann: “Wer eine echte Migrationswende will, der muss AfD wählen!”

in

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Union und Ampel überbieten sich gerade mit Forderungen, wie man Massenmigration abstellt. Damit gestehen Sie doch alle implizit ein, dass offene Grenzen zu katastrophalen Folgen führen und eben nicht zu fröhlichem Multikulti, meine Damen und Herren.

Um die Migration zu begrenzen, greifen Union und Ampel jetzt auch noch zu den Maßnahmen, die allein die AfD seit Jahren fordert. Die Union übernimmt sogar unseren zentralen Punkt Zurückweisung an den Grenzen. Ich kann damit hier im Bundestag und vor der Geschichte festhalten, wir haben recht gehabt mit all unseren Warnungen, mit all unseren Forderungen zur Migration.

Damit wird auch klar, die AfD war in ihrer Migrationspolitik niemals radikal. Sie war nie inhuman, nie extremistisch, sondern einfach nur durch und durch bürgerlich und vernünftig, meine Damen und Herren. Deswegen übernimmt die CDU ja jetzt unsere Asylpolitik selbst, wegen der sie mal eine Brandmauer gebaut hat.

Damit ist doch offenbar, die Brandmauer ist inhaltlich ohne jede Substanz. Der Wähler glaubt den Unsinn eh nicht mehr, meine Damen und Herren. Aber eine zentrale Frage bleibt, Herr Merz, eine zentrale Frage bleibt.

Woher kommt denn Ihr plötzlicher Sinneswandel? Vor Solingen gab es doch bereits unzählige Morde, dazu Islamisten, Terroristen, 52.000 sexuelle Übergriffe. Haben Sie jemals, Herr Merz, eine Zurückweisung an die Grenzen gefordert? Nein, das haben Sie nicht. Daraus folgt doch, Ihr jetziger Sinneswandel hat nur eine einzige Ursache, den Wahlerfolg der AfD.

Die Verschiebung der Machtachse, das beeindruckt Sie. Deswegen wird die Union plötzlich flexibel und geschmeidig, nicht wegen der Toten auf der Straße, meine Damen und Herren. Denn die CDU ist längst nur noch eine reine kalte Machtmaschine.

Sie will, egal wie, irgendwie an die Regierung, an Posten und Fründe. Inhaltlich ist sie seit Langem völlig hohl. Als der linksgrüne Zeitgeist dominierte, da kippte sie nach links, schaltete die Atomkraftwerke ab, öffnete alle Grenzen.

Und jetzt, in den Wahlen, geht der Zeitgeist nach rechts, und sofort beginnt die CDU wieder zu kippen, aber bislang nur mit Worten. Denn nach jeder Wahl kooperiert sie immer noch allein mit den Linksgrünen. Deshalb gilt, jede Stimme vom Konservativen für die CDU ist eine verlorene Stimme.

Wer eine echte Migrationswende will, der muss AfD wählen. Denn wir sind die Spitze des neuen konservativen Zeitgeistes. Und nur mit dessen wachsender Macht werden hier in Deutschland aus Reden Taten.