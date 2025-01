Aufbäumen kontra Russen: Sind SPD-Scholz und Pistorius völlig von der Rolle?

In Torschlusspanik versuchen die US-Kriegsfreunde noch schnell, vollendete Tatsachen zu schaffen, bevor Herr Trump das Ruder übernimmt. Auf den letzten Drücker stationiert SPD-Minister Pistorius in seiner Besessenheit, Deutschland als kriegstüchtig gegen Russland zu erweisen, Patriot-Raketen an der polnisch-ukrainischen Grenze, liefert modernste Waffen will ganz schnell weitere Milliarden Euro frei machen (hier). Die ebenso US-vasallenhafte wie schwachsinnige Begründung lautet immer noch, Russland, das nur ein Zehntel (!) der Nato-Rüstungsausgaben hat, werde sonst die Nato überfallen und besiegen.

Weitere deutsche Raketen und neues Geld samt Waffen nützen der Ukraine nichts mehr

Der Ukrainekrieg geht – wie schon Anfang Februar 2022 dargelegt – verloren und ist bald vorbei. Pistorius und sein Kanzler haben wenig mitbekommen, wie sich an ihrem Umfrage-Absaufen zeigt. Der Scholzomat und sein Adlatus machen ihren Streifen einfach weiter – im Inneren als verbrannte Erde und nach außen in großkotzigen Ansagen an die russische Atommacht, von deren Hyperschallraketen Berlin vermutlich keine abfangen könnte. Man fasst es nicht, wie vernagelt Politiker noch immer Richtung Osten kämpfen – egal, ob aus dem Berliner Bunker heraus oder über Tage.