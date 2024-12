Asylverfahren für Syrer in Deutschland und Österreich gestoppt, aber…

in

Nach dem Sturz des Assad-Regimes haben sowohl Deutschland als auch Österreich Asylverfahren von syrischen Staatsbürgern gestoppt. Die unübersichtliche Lage in Syrien macht es schwierig, die Sicherheit der Rückkehr abzuschätzen, heißt es laut verschiedenen Medienberichten. In Deutschland sind 47.270 Asylanträge betroffen, während es in Österreich 7.300 sind.

Und nun folgt das große Aber:

Bestehende Asylentscheidungen bleiben jedoch vorerst in Kraft. In Österreich werden zusätzlich alle bereits gewährten Asylbescheide überprüft und ein Rückführungsprogramm vorbereitet. Der Familiennachzug für Syrer wurde ebenfalls ausgesetzt.

Zudem redet man nur von Abschiebungen, die dringend notwendig wären, um Syrien wieder aufzubauen und den Wohnungsmarkt bzw. die Sozialkassen in Deutschland und Österreich zu entlasten. Ob dann auch tatsächlich gehandelt wird, bleibt fraglich.