Asyl-Schock: 40% schaffen Integrationstest nicht und dürfen trotzdem bleiben

Schockierende Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF): Nur 40% der Migranten haben den Integrationstest bestanden. Die FPÖ ist außer sich und spricht von einem Versagen der Regierung.

Schnedlitz (FPÖ): „ÖVP überschwemmt Österreich mit Migranten!“

„Die sogenannte Volkspartei überschwemmt unser Land weiterhin mit Asylforderern. Die Kosten dafür trägt freilich der Steuerzahler“, wettert der FPÖ-Generalsekretär.“Integration muss in erster Linie eine Bringschuld sein und nicht All-Inclusive-Alimentierung auf Kosten der Steuerzahler, die noch dazu nicht wirkt“, kritisiert er.Schnedlitz greift dabei vor allem Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner an: „Sie versuchen, die Bevölkerung mit Rosstäuschereien und geschönten Zahlen hinters Licht zu führen, während die Zuwanderung ungehindert weiter geht. Nehammer und ÖVP versagen auf ganzer Linie und geben für dieses Versagen noch dazu Unsummen aus. Das ist absurd“, so der freiheitliche Generalsekretär.