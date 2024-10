Asyl de luxe am Starnberger See

in

Laut einem Bericht der Jungen Freiheit plant Bayern eine Asylunterkunft am Starnberger See, die auf einem sechs Millionen Euro teuren Grundstück in einer Luxuslage errichtet werden soll. Für die geplante Unterkunft mit knapp 100 Bewohnern, ausgestattet mit nachhaltiger Holzbauweise, Photovoltaik und Wärmepumpen, gibt es kontroverse Reaktionen, sogar aus der SPD.

iPad Pro – jetzt Angebot sichern!

Während Alleinerziehende häufig Probleme mit der Kinderbetreuung haben und teils horrende Beträge entrichten müssen, soll es für die Kinder von Asylanten kostenlose Tagesmütter geben. Ob die geplanten Bürgerversammlungen den Irrsinn noch stoppen können, mag bezweifelt werden.