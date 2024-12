TASS: Assad in Moskau

in

MOSKAU. Russland hat dem ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar Assad und seinen Familienmitgliedern Asyl gewährt, sagte eine Quelle im Kreml. TASS fasst zusammen, was bis jetzt darüber bekannt ist.

Laut der Quelle im Kreml sind Assad und seine Familie in Moskau angekommen. Russland hat ihnen aus humanitären Gründen Asyl gewährt: „Russland hat sich immer für eine politische Lösung der syrischen Krise ausgesprochen. Wir bestehen darauf, dass die von den Vereinten Nationen vermittelten Gespräche wieder aufgenommen werden“, so die Quelle. „Russische Beamte stehen in Kontakt mit Vertretern der bewaffneten syrischen Opposition, deren Führer die Sicherheit der russischen Militärbasen und diplomatischen Vertretungen auf syrischem Gebiet garantiert haben“, fügte die Quelle hinzu.