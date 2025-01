Aschaffenburg: Afghane schlachtet Mann (41) und Kind (2) ab und sticht auf weitere Opfer ein

Handelt es sich wieder um einen Terroranschlag, den die Behörden zur Amoktat herabstufen wollen? Fest steht, dass heute gegen Mittag in einem Park in Aschaffenburg mehrere Menschen von einem Afghanen angegriffen und verletzt worden sind. Zunächst war von zwei Festnahmen die Rede, inzwischen hat die Polizei nur die Festnahme des 28-jährigen Afghanen bestätigt. Zwei der Opfer sind an ihren schweren Verletzungen verstorben.

Bei den Toten soll es sich nach BILD-Informationen um einen Mann (41) und ein Kind (2) handeln. Zwei weitere Opfer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Wenn Sie keine Lust mehr auf solche Zustände haben, wissen Sie, was am 23. Februar zu tun ist! Unser Land, unsere Sicherheit zuerst!

Mit einem Messer auf ein wehrloses Kind loszugehen, das noch nicht versteht, was geschieht, weil die Welt aus Kinderaugen oft friedlich erscheint, ist einfach nur schlimm. 😔



Ruhe in Frieden. 🕊️



Ihr wisst, was am 23. Februar 2025 zu tun ist. 💙#Aschaffenburg pic.twitter.com/diG3hqGiUV — Exeter (@binkeinnazi) January 22, 2025

Nachtrag: Die „Gruppe von Jugendlichen“, die in Kiel den 13-jährigen Finn in einen Hinterhalt gelockt und niedergestochen hat, ist in Teilen wieder gesichert auf freiem Fuß.