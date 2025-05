EU stuft Deutschland als Sicherheitsrisiko ein – Alexander Sell schlägt Alarm

Der Europaabgeordnete Alexander Sell warnt vor einer dramatischen Einschätzung der Sicherheitslage in Deutschland durch die Europäische Union. In einem aktuellen Video schildert Sell, dass er vor einer Dienstreise nach Tokio – als Mitglied der Japan-Delegation des Europäischen Parlaments – Angaben zur Sicherheit der Reiseländer einsehen musste. Dabei stieß er auf eine brisante Einstufung: Laut dem europäischen Auswärtigen Dienst gilt Deutschland offiziell als Land mit signifikantem Sicherheitsrisiko.

In dieselbe Kategorie fallen Länder wie Marokko, Peru, Ägypten und Aserbaidschan. Länder wie Frankreich, Italien oder Spanien gelten hingegen als moderat riskant, während Staaten wie Belgien, Luxemburg oder Kroatien sogar ein sehr niedriges Risiko aufweisen.

Für Sell ist das eine klare Bestätigung dessen, was sich laut ihm regelmäßig in den Medien widerspiegelt: eine zunehmende Gewaltlage in deutschen Städten. Als Beispiel nennt er zwei Messerattacken mit Schwerverletzten in Bielefeld und Halle, die sich erst kürzlich ereignet hätten.

Der Abgeordnete kritisiert scharf, dass Deutschland trotz dieser alarmierenden Lage einer der größten Zahler in der EU sei, während es im eigenen Land an Sicherheit mangele. „Die EU weiß genau, was für ein Shithole Deutschland geworden ist“, so Sell wörtlich. Er fordert ein Umdenken in der Politik und eine konsequente Rückbesinnung auf nationale Sicherheit: „Wir brauchen das Geld, um Deutschland wieder sicher zu machen.“

Die Aussagen dürften einmal mehr für Debatten über die innere Sicherheit und die Rolle Deutschlands in der Europäischen Union sorgen.