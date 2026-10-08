Historischer Tiefstand: Nur noch 10 Prozent zufrieden – AfD stärkste Kraft

Diese Zahlen sind eine politische Abrechnung mit Schwarz-Rot: Nur noch 10 Prozent der Deutschen sind mit der Bundesregierung zufrieden. Ebenso viele stellen Bundeskanzler Friedrich Merz ein gutes Zeugnis aus. Beide Werte markieren laut dem heute veröffentlichten ARD-DeutschlandTrend historische Tiefstände.

Während die Regierung abstürzt, baut die AfD ihre Führung aus. Sie erreicht 27 Prozent und liegt damit sieben Punkte vor CDU und CSU, die nur noch auf 20 Prozent kommen. Die Grünen stehen bei 16 Prozent, die SPD bei 13 Prozent, die Linke bei 11 Prozent. Die FDP würde mit 4 Prozent erneut am Einzug in den Bundestag scheitern.

Besonders vernichtend für die Koalition: Union und SPD erreichen zusammen nur noch 33 Prozent. Damit liegen beide Regierungsparteien gemeinsam lediglich sechs Punkte vor der AfD allein. Die Brandmauer schützt Schwarz-Rot nicht vor dem Vertrauensverlust – sie macht nur immer sichtbarer, wie weit sich die Regierung vom politischen Willen eines wachsenden Teils der Bevölkerung entfernt hat.

Die schlechte Stimmung reicht weit über die Parteienfrage hinaus. Fast neun von zehn Befragten sind über die Zustände in Deutschland beunruhigt, nur jeder Achte blickt zuversichtlich auf die Lage. Gerade einmal jeder Sechste traut der Bundesregierung zu, die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest zu machen.

Drei Viertel der Befragten sehen zudem einen Widerspruch zwischen den angekündigten Maßnahmen der Regierung und ihren ursprünglichen Entlastungsversprechen. Ebenso viele meinen, dass Schwarz-Rot nicht genug gegen die hohen Energiepreise unternimmt. Nach Monaten gebrochener Erwartungen ist das Urteil klar: Die Bürger glauben dieser Regierung ihre Versprechen nicht mehr.

Schon frühere Erhebungen zeigten den Aufstieg der AfD. Opposition24 berichtete bereits, als die Partei erstmals stärkste Kraft in einer bundesweiten Umfrage wurde. Im aktuellen ARD-DeutschlandTrend ist ihr Vorsprung nun unübersehbar.

Für die repräsentative Erhebung befragte infratest dimap vom 28. bis 30. September 1.303 Wahlberechtigte, davon 777 telefonisch und 526 online.

Quelle: ARD-DeutschlandTrend Oktober 2026 von infratest dimap.