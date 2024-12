Angriff der Putin-Hacker Folge 234

Jetzt wird’s endgültig absurd: Russland hackt angeblich TikTok, um den Wahlausgang in Rumänien und Österreich zu beeinflussen? Die „Experten“ sehen schon überall hybride Kriegsführung. Und natürlich dreht sich alles um die bösen Russen. Wozu bräuchte ein Land wie Russland überhaupt TikTok, wenn westliche Medien längst selbst Chaos und Desinformation säen? Man fragt sich, ob nicht eher die Panikmacher der wahre Angriff auf die Demokratie sind. Aber klar: Wenn’s knallt, war’s Putin. So einfach ist Weltpolitik heutzutage.

In der wievielten Staffel befinden wir uns mittlerweile? Was ist eigentlich aus Donald Trump geworden? Je näher die Amtseinführung rückt, desto verhaltener wird die Kritik an ihm. Fürchten da erste Hasenfüße in den Redaktionsstuben um ihre Pfründe?