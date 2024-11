Angriff auf israelische Fußballfans in Amsterdam

Am Donnerstagabend kam es in Amsterdam zu gewalttätigen Ausschreitungen, die sich gegen israelische Fußballfans richteten. Die Angriffe ereigneten sich im Zusammenhang mit dem Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv. Die Angreifer riefen „Free Palestine“ und trugen palästinensische Fahnen. Videos in sozialen Medien zeigen maskierte Angreifer, die Fans von Maccabi Tel Aviv angreifen. Die Polizei meldete Unruhen an verschiedenen Orten im Stadtzentrum und nahm 57 Personen vorläufig fest.

Israelische Politiker verurteilten die Angriffe scharf und sprachen von einem „Pogrom“. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon bezeichnete die Ereignisse auf X (ehemals Twitter) als „Pogrom“. Außenminister Gideon Sa’ar rief Israelis und Juden in Not auf, sich an das Lagezentrum des Außenministeriums zu wenden. Israels Präsident Isaac Herzog bezeichnete die Angriffe als „Warnzeichen für jedes Land, das die Werte der Freiheit hochhalten will“. Er drückte sein Vertrauen aus, dass die niederländischen Behörden „unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werden, um alle angegriffenen Israelis und Juden zu schützen, zu lokalisieren und zu retten und die Gewalt gegen jüdische und israelische Bürger mit allen erforderlichen Mitteln auszumerzen“.

Die israelische Regierung entsandte zwei Flugzeuge, um die Fans von Maccabi Tel Aviv nach Israel zurückzubringen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu forderte die niederländischen Behörden auf, entschlossen gegen die Gewalttäter vorzugehen und die Sicherheit der israelischen Fans zu gewährleisten. Die US-Sonderbotschafterin für Antisemitismus, Deborah Lipstadt, verurteilte die Angriffe und verglich sie mit einem „klassischen Pogrom“. Sie zeigte sich besorgt über die Dauer der Angriffe und forderte die niederländische Regierung auf, die Reaktion der Sicherheitskräfte zu untersuchen.

