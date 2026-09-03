Angriff auf AfD-Infostand in Bad Kreuznach: Neun Verletzte

Auf einen AfD-Infostand in Bad Kreuznach ist am Mittwoch eine Flüssigkeit geschüttet worden. Nach Abschluss der Erfassung meldet die Polizei neun Verletzte. Zwei von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und konnten es inzwischen wieder verlassen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:10 Uhr im Bereich Mannheimer Straße und Brückenhäuser. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde die Flüssigkeit aus einem angrenzenden Gebäude in Richtung des Informationsstandes geschüttet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten zu einem größeren Einsatz aus.

Die Substanz kann laut Polizei bei Hautkontakt Reizungen verursachen. Wegen der geringen Menge seien nach derzeitiger Einschätzung keine schweren Verletzungen zu erwarten. Die genaue Zusammensetzung ist noch nicht abschließend bestätigt. In einer Mitteilung der AfD-Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst wird von konzentriertem Chlorphenol gesprochen.

Ein Tatverdächtiger wurde bereits ermittelt. Die Untersuchungen zu Motiv und Hintergründen dauern an. Am Stand befanden sich nach Angaben der AfD unter anderem Nicole Höchst, Sebastian Münzenmaier sowie die Landtagsabgeordneten Damian Lohr und Jürgen Klein.

Der Angriff richtete sich gegen einen politischen Informationsstand und verletzte neun Menschen. Er reiht sich in eine lange Serie von Übergriffen auf die AfD ein. Opposition24 berichtete bereits über die offiziellen Zahlen zur politischen Gewalt gegen die Partei.

Quellen: Polizeidirektion Bad Kreuznach; Originalbericht bei F‑NEWS.