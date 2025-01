Als Hollywood-Prominente gegen die AfD-Wahl zu Felde zogen, hörte man von Habeck, Scholz & Steinmeier gar nichts

Die Berliner Spitzenpolitiker drehen am Rad und im Kreis, weil der weltgrößte Techno-Unternehmer, Elon Musk, die AfD empfiehlt. Musk hat in Brandenburg Milliarden in eine hochtechnisierte Fabrik investiert und kennt den dysfunktionalen deutschen Laden en Detail – vom Genehmigungs-blockierenden Fledermauspärchen bis zur Stilllegungsdrohung wegen eines nicht von der EU zertifizierten Abwasserventils. Musk generiert in Deutschland mehr Umsatz als manches Dutzend Aktiengesellschaften zusammen. Wenn er über Deutschlands Entwicklung spricht, hat das Erfahrungsautorität.

Die Angriffe, die aus Berlin gegen Musk gefahren werden, sind nicht harmlos. Kernvorwurf von Habeck über Merz und Scholz bis zu Steinmeier ist Musks angeblich „ausländische Einmischung“ in die kommenden Bundestags-Wahl vom 23. Februar 2025. Der erfahrene Beobachter Julian Reichelt sieht, was los sein wird, wenn den Altparteien das Ergebnis nicht gefällt:

Über den Terminus „ausländische Einmischung“ will man in Deutschland die Wahl ebenso für ungültig erklären, wie die EU das aktuell mit Rumänien gemacht hat

Reichelts Kurzvideo sollte sich jedermann ansehen: hier.

Es ist historische Erfahrung, dass weder Nationalsozialisten noch linksgrüne Sozialisten und Faschisten freiwillig Macht abgeben. Sehr schön sagte das Sandra Detzer, Landeschefin der Grünen in Baden-Württemberg zu Beginn der Ampelregierung 2021:

„Wo wir Grünen an die Schalthebel der Macht kommen, werden wir nicht mehr verhandeln!“



Genau! Es wird nicht mehr verhandelt. Wer glaubt noch an die Abgabe der Macht, wo solche Geister wirken? Dabei ist der Vorwurf der ausländischen Einmischung eine Verdummdeubelung des Publikums durch seine Infantilpolitiker. Viele werden sich der zahlreichen Wahleinmischungen deutscher Politiker im Ausland erinnern.

Die Hollywood-Einmischung kontra AfD bei der Görlitzer OB-Wahl scherte in Politik und Medien niemanden

Eine besondere Delikatesse in Deutschland war der Eingriff zahlreicher Hollywood-Prominenter in die Görlitzer Oberbürgermeister-Wahl 2019, bei der sie die Wähler explizit vor der AfD warnten. So etwas hatte es noch nie gegeben und mancher Globalist wird mit dem Wahlausgang zufrieden gewesen sein, denn der AfD-Kandidat verlor sehr knapp gegen den gemeinsamen Frontmann aus Hollywood und sämtlichen anderen Parteien (hier).

Hat nach der Görlitzer Wahl ein Politiker von ausländischer Einmischung gesprochen? Natürlich nicht. Die liegt für nur dann vor, wenn die Altparteien die Bürger übertölpeln wollen. Jedermann ist aufgerufen, die verbalen Vorbereitungen der Altparteien zur Wahlannullierung zu brandmarken und ihr grundgesetzwidriges Handeln nicht zu tolerieren.