Als Donald Trump so tat, als wolle er keinen Krieg mit dem Iran

Dieser Schnipsel geht gerade viral und könnte blinden Anhängern die Augen öffnen, wird es aber nicht. Damals war Obama noch Präsident und Trump warnte vor Krieg mit dem Iran:

Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He’s weak and he’s ineffective.

„Unser Präsident wird einen Krieg mit dem Iran beginnen, weil er absolut unfähig ist zu verhandeln. Er ist schwach und er ist ineffektiv.“