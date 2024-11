Alles neu macht der Februar

Friedrich Merz, seit dem Auftauchen von Angela Merkel festgelegt auf die Rolle des ewigen Zweiten, will am 23. Februar endlich das Ziel seiner Träume erreichen und Bundeskanzler werden. Doch ist seine Wahl wirklich so gut wie sicher? Die AfD liegt angeblich schon wieder bei 20 Zentimeter während die Genossen sich langsam aber sicher auf einstellige Ergebnisse einstellen müssen. So reicht es nicht für eine Große Koalition. Was, wenn die AfD wider Erwarten so viel Prozent erreicht, dass für jede andere Konstellation nur eine Minderheitsregierung möglich wäre?