Alice Weidels Rede in Halle am 25. Januar – Der Weckruf für Deutschland

Eliten im Panikmodus, eine feige Regierung, ein Land in der Krise – und eine Partei, die sich diesem Wahnsinn entgegenstellt. Alice Weidels Rede in Halle war kein Wahlkampfgeplänkel. Es war ein Weckruf. Es war eine Kampfansage. Von Beginn an machte sie klar: Deutschland braucht uns. Deutschland braucht die AfD. Die Stimmung in der Halle? Elektrisiert. Es war nicht bloß eine politische Rede – es war das Manifest einer Bewegung.

Ein Land im Ausnahmezustand – und die Regierung schaut zu

Weidel ließ keinen Zweifel daran: Deutschland versinkt im Chaos. Sie nannte die Orte, die in den letzten Monaten zu Schlagzeilen geworden sind: Mannheim, Magdeburg, München, Solingen, Aschaffenburg. Immer dasselbe Muster: Die Opfer sind rechtschaffene Bürger, Frauen, Kinder. Die Täter? Illegale Einwanderer, vielfach vorbestraft, längst ausreisepflichtig. Doch anstatt endlich durchzugreifen, verharmlost die Regierung, vertuscht die Medienlandschaft, relativieren die Verantwortlichen.

„Es reicht!“, rief Weidel mit Nachdruck. „Wir sind die Einzigen, die die Ursache klar benennen: Es ist die unkontrollierte Masseneinwanderung! Und es ist eine Abschiebepolitik, die nicht existiert!“

Remigration – das AfD-Versprechen

„Ich wurde kritisiert, weil ich das Wort ‚Remigration‘ in den Mund genommen habe. Und ich sage es heute noch einmal: Ohne Remigration gibt es keine Sicherheit in Deutschland!“ Die Halle jubelte. Doch Weidel ging noch weiter. „Wären wir in der Verantwortung gewesen, müssten wir heute nicht über Remigration sprechen. Denn wir hätten diese Menschen gar nicht erst ins Land gelassen.“ Ein direkter Angriff auf die CDU: „Die Grenzen wurden von Merkel geöffnet – und von Merz werden sie nicht geschlossen. Nur eine Regierung unter der AfD wird Deutschlands Grenzen sichern!“ Und das bedeutet? „Wir werden an Tag eins abschieben. Kriminelle raus, Illegale raus. Wer Deutschland hasst, soll Deutschland verlassen!“

Deutschland verarmt – während die Regierung von Transformation faselt

Nach der inneren Sicherheit nahm sich Weidel die wirtschaftliche Situation vor. „Während andere Länder wachsen, schrumpft Deutschland. Und das liegt nicht an äußeren Faktoren – das ist hausgemacht!“ Sie machte klar: „Unsere Fachkräfte wandern ab, weil sie keine Perspektive mehr haben. Und stattdessen kommen unqualifizierte Migranten ins Land, die unser Sozialsystem belasten.“ Deutschland sei nicht mehr konkurrenzfähig. „Die Ampel hat mit ihrer wirtschaftsfeindlichen Politik jede Grundlage für Wachstum zerstört. Energie ist unbezahlbar, Steuern sind erdrückend, Bürokratie ist lähmend.“ Die AfD werde das ändern: „Steuersenkungen sofort! Mehr Netto vom Brutto! Mehr Anreize für Familien, für Investitionen, für Innovation!“

Und vor allem: „Wir brauchen endlich wieder bezahlbare Energie. Darum: Kernkraftwerke hochfahren! CO₂-Steuer abschaffen! Technologieverbote beenden!“

Das Ende der grünen Umerziehung

Ein Punkt, der für donnernden Applaus sorgte: Das Ende der grünen Ideologie. „Diese Regierung hat Deutschland in ein Irrenhaus verwandelt“, erklärte Weidel. „Gender-Wahnsinn, Klima-Planwirtschaft, Diversity-Quoten – das alles hat mit echter Politik nichts zu tun. Wir werden diese ideologischen Experimente beenden. Und zwar nicht Schritt für Schritt – sondern sofort!“

Sie versprach: „Wir streichen alle Verbote, alle Zwänge, alle grünen Irrsinnsmaßnahmen mit einem dicken roten Filzstift!“

Mit der AfD kein Krieg

Dann ein klares Bekenntnis zur Friedenspolitik. „Mit der AfD gibt es keine Waffenlieferungen, keine Taurus-Raketen, keine deutschen Soldaten in fremden Kriegen.“ Sie schoss scharf gegen die politische Elite: „Wenn Baerbock, Strack-Zimmermann, Habeck und Merz Krieg wollen – dann sollen sie selbst hingehen!“

Die Halle tobte.

Eine Rede, die Deutschland wachrüttelte

Diese Rede war keine Aneinanderreihung von Phrasen. Sie war eine Kampfansage an den Niedergang. Sie war eine Ermutigung für alle, die dieses Land lieben und nicht aufgeben wollen.

Die AfD steht bereit – und Weidels Rede hat gezeigt: Das Land ist es auch.