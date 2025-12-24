Weihnachten, Hoffnung, klare Worte: In ihrer aktuellen Weihnachtsansprache rechnet Alice Weidel schonungslos mit dem politischen Zustand Deutschlands ab. Während die Bundesregierung beschwichtigende Floskeln verbreitet, spricht Weidel aus, was viele Bürger täglich spüren: wirtschaftlicher Niedergang, explodierende Kosten und ein Staat, der seine eigenen Leistungsträger immer stärker belastet. Ihre Botschaft ist unmissverständlich – 2026 soll das Jahr der politischen Kehrtwende werden.
Weihnachten steht für Hoffnung. Aber Hoffnung allein reicht nicht. Es braucht den Willen, die Dinge wirklich zu ändern. Viele Menschen blicken mit Sorge auf die Entwicklung unserer Heimat unter der CDU-geführten Regierung. Doch Verzweiflung hilft nicht weiter. Wir setzen auf eine politische Kehrtwende. Genießen Sie die Feiertage – im neuen Jahr arbeiten wir weiter an einer besseren Zukunft für Deutschland. Ich wünsche Ihnen Frohe Weihnachten!
