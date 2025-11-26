Alice Weidel präsentiert 12-Punkte-„Deutschlandplan“ im Bundestag

Heute hat AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel im Bundestag einen umfassenden 12-Punkte-„Deutschlandplan“ vorgestellt, der als Sofortprogramm gegen die vielfältigen Krisen in Deutschland angepriesen wird. In einer kraftvollen Rede kritisierte Weidel scharf die Politik von Bundeskanzler Friedrich Merz und seiner Regierung, die sie für das aktuelle Scheitern verantwortlich macht.

Kritik an der aktuellen Lage

Weidel begann ihre Rede mit einer harten Abrechnung: „Diese Koalition im Endstadium erinnert immer stärker an die Brücke der Titanic. Deutschland hat Schlagseite, die Schotten laufen voll.“ Sie warf der Regierung vor, in einem „Narrentheater“ zu verharren, während das Land von mindestens fünf Krisen bedroht sei: der Sozialstaatskrise, der Migrationskrise, der Wirtschaftskrise, der Energiekrise und der Finanz- und Schuldenkrise. Besonders hart fielen ihre Worte zur Migrationspolitik: „Millionen Menschen sind in den letzten zehn Jahren unkontrolliert ins Land geströmt und direkt in die Sozialsysteme eingewandert.“ Sie kritisierte die hohe Anzahl ausländischer Staatsbürger, die Bürgergeld beziehen, und die fehlende Abschiebepolitik trotz einer Million abgelehnter Asylbewerber.

Der 12-Punkte-„Deutschlandplan“

Als Gegenentwurf präsentierte Weidel den „Deutschlandplan“ der AfD, der folgende Maßnahmen umfasst:

Günstige und sichere Energie: Ende der Energiewende, Wiedereinstieg in die Kernkraft, Verlängerung der Kohlekraftwerkslaufzeiten, Reparatur der Nord-Stream-Pipelines und Wiederaufnahme des Gasimports aus Russland. Wirtschaftspolitik: Abschaffung des Verbrennermotorverbots, aller Lieferkettengesetze und einer marktwirtschaftlichen Entfesselung der Wirtschaft durch Bürokratieabbau und Steuersenkungen. Sozialpolitik: Rückkehr zum Solidarprinzip mit vollen Sozialleistungen nur für Beitragszahler, Einführung einer aktivierenden Grundsicherung und Entlastung der Rentenversicherung durch Kapitaldeckung. Migrationspolitik: Geschlossene Grenzen, lückenlose Grenzkontrollen, rigorose Abschiebungen, Sachleistungen statt Bargeld für Asylbewerber und strengere Einbürgerungskriterien. Finanzpolitik: Streichung von Staatsausgaben, Ende der Neuverschuldung, Konzentration des Staates auf Kernaufgaben wie Innere Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Subventionspolitik: Abschaffung klientelpolitischer Subventionen, Verbot der Finanzierung von NGOs und der Antifa als Terrororganisation. Bürokratieabbau: Strukturreform zur Reduzierung von Förderdschungel und Bürokratie, Steuergelder sollen bei Bürgern und Unternehmen bleiben. Steuerreform: Einführung eines einheitlichen, niedrigen Steuersatzes, Familiensplitting, hohe Freibeträge und Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

Weidel betonte, dass diese Maßnahmen sofort umsetzbar seien und Mehrheiten im Bundestag vorhanden wären, wenn die Union bereit sei, die sogenannte „Brandmauer“ zur AfD einzureißen. „Es liegt an Ihnen, ob Sie das Wohl des Landes über persönliche Eitelkeiten und ideologische Vorurteile stellen,“ appellierte sie an die Unionsfraktion.

Reaktionen und Diskussion

Die Rede stieß bei AfD-Anhängern auf breite Zustimmung. Viele lobten Weidels klare Worte und den planerischen Ansatz als notwendige Alternative zu den bisherigen Politikansätzen. Kritiker warfen der AfD jedoch vor, mit ihrem Plan unrealistische Lösungen zu präsentieren, insbesondere in puncto Energiepolitik und Migrationsmanagement. Dennoch bleibt der „Deutschlandplan“ ein zentrales Thema in der aktuellen politischen Debatte und könnte die Dynamik vor den anstehenden Landtagswahlen beeinflussen.Weidel schloss ihre Rede mit einem Appell an die Verantwortung und Liebe zu Deutschland, was von Teilen des Publikums mit Applaus bedacht wurde. Ob der Plan jedoch umgesetzt werden kann, hängt maßgeblich von der Bereitschaft anderer Fraktionen ab, über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten – ein Szenario, das derzeit (noch) unwahrscheinlich erscheint.