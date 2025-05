Komplette Rede auf der CPACHungary2025:

Vielen Dank. Es sieht so großartig aus, Sie alle heute hier zu sehen. Herr Oberstleutnant, verehrte Mitglieder der Regierung, verehrte Kollegen und Freunde.

Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, von den Frieden liebenden Patrioten Deutschlands Grüße zu geben. Es ist mir eine Ehre, Sie als Vorsitzender der Alternative für Deutschland zu begrüßen. Die leitende patriotische Oppositionspartei in Deutschland, die zweitgrößte politische Macht weltweit und die nächste regierende Partei.

In meinem heutigen Vortrag werde ich etwas Licht auf die Situation in Deutschland schenken, um Ihnen etwas Transparenz zu geben, was in unserem Heimatland passiert. Unsere Vergangenheitsmedien und Städtepolitiker fürchten uns, wie keine andere Partei, mit gutem Grund. Immer mehr Voter in Deutschland sind einfach überrascht, dass sie von ihren Lebensqualitäten, die jahrelang zerstört werden, geschworen werden.

Städtepolitik hat Deutschland in eine Gefahrzone für ihre Bürger. Ihre Bevölkerung leidet von massiver Migration, explodierenden Mordraten, hohen Zahlen und Energiepreisen, Inflation und der Zerstörung der Rechnung. Deshalb haben sie das alte linke-grüne Regierungsteil gewählt, nur um ein Regierungsteil zu bekommen, das den selben schrecklichen Weg weitergeht.

Sie haben ein Regierungsteil bekommen, das verursacht, illegale Migration zu verhindern, während sie die Türen offen lassen. In einem futilen Versuch, seine heimischen Probleme zu vermeiden, reist unser Chancellor um die Welt, fomentiert Konflikte und zieht deutsche Steuern aus dem Fenster, wie wir es in der Ukraine sehen. Aber wenn es um die täglichen Schrecken der importierten Migranten-Violenz und islamistischen Terror auf den Straßen geht, bleibt unser Chancellor still.

Herr Merz hat die Wahl gewonnen, mit den Versprechen von uns, das Alternativprogramm für Deutschland. Am Tag nach der Wahl ging er auf sein Wort zurück, in jedem Bereich. Er hat seine Seele den Linken verkauft und sie in Kraft gehalten, um sich selbst als gewählter Chancellor zu wählen.

Unsere Städte-Politiker werden von der Angst her Verwirrt von Panik, sie verhindern die Regeln, manipulieren die Konstitution und verhindern die grundlegenden Rechte der parlamentarischen Opposition, um einen demokratischen Ausweich der Macht zu vermeiden. Der jetzige Regierung führt den Krieg auf freies Reden, angefangen von seinen Vorführern. Sie versuchen, kritische Stimmen zu schließen, indem sie als rechtswidrige und extremistische Menschen ausgeführt werden.

Unter dem Vorhinein der Kämpfe gegen Hassgespräche und Uninformation werden legitimistische Meinungen kriminalisiert. Und letztlich ist unser Domestic Intelligence Service, der sogenannte Office für die Verteidigung unserer Konstitution. In Wirklichkeit ist es nichts anderes als ein Service, um die Städte zu beschützen, die Macht zu zerstören.

Wenn es um regelrechte Intelligenzarbeit geht, Terroristen zu entdecken und Terroristengewalt zu verhindern, ist dieses Office ein kompletter Fehler. Anstatt zu der richtigen Aufgabe zu beteiligen, spionieren sie die Opposition mit einem Ziel in den Kopf, den AfD als Feind der Konstitution zu beurteilen und einen Vorhinein für die Verleumdung unserer Partei zu fabrikieren. Lasst uns klar sein, und das ist das, was wir euch wissen wollen, was wir, die Welt, wissen wollen, was in Deutschland passiert ist.

Influentiale Politiker in Deutschland haben ihren Kopf auf die Verurteilung der stärksten Opposition, auf die Verurteilung von uns, der Alternative für Deutschland. Sie würden eine politische Macht abschließen, die bald die Regierung in vielen östdeutschen Regionen fordern würde. Außerdem wollen sie eine Partei abschließen und haben die Partei der Chancellorin selbst übernommen.

Es ist grotesk, es ist autoritär, aber das ist der Weg, den sie folgen, aber sie werden nicht überleben. Sie werden nicht überleben. Sie werden nicht überleben.

Der Grund für diese absurden Pläne ist sehr einfach. Nur durch die Abschließung unserer Partei von der Regierung können die völkischen Linkselektoren gegen die Wille der Mehrheit kämpfen. Sie nennen den linksextremen Dogma als ein Feuerwerk gegen die rechte Hand.

Lasst uns das nennen, was es wirklich ist. Es ist ein antipatriotisches, wachsendes Verständnis, das Angst hat. In ihrer Panik in ihrer Panik haben sie die Demokratie selbst zerstört.

Ein Viertel der deutschen Voter haben für uns, die Alternative für Deutschland, Sie wollen uns Verantwortung für die Zukunft unseres Landes. Mehr als 10 Millionen Voter aus der richtigen Repräsentation zu entschließen, zerstört die Grundlagen der demokratischen Regierung. Wie J.D. Vance es sagte, Demokratie liegt an dem heiligen Prinzip, dass die Stimme der Menschen wichtig ist.

Es gibt keinen Raum für Feuersteine. Vielen Dank, Herr Präsident, für Ihre wundervolle Rede an der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie hat die Selbstvertrauen in die Geiste vieler europäischer Bürger zurückgelegt.

Ich glaube, dass die Zukunft unserer Zivilisation nicht nur eine Frage der Rechten gegen die Linken ist. Heute liegt eine echte Vorderlinie zwischen autoritärem Zentralismus und bürokratischem Vaternalismus und denjenigen, die in und verteidigen die zivil-ökonomische und intellektuelle Freiheit in unseren Ländern. Der Wind der Veränderung ist stark in Europa und im Westen.

Die Zukunft gehört zu freien, patriotischen Bürgerinnen und Bürgern und zu überwältigenden Nationen. Diese Konferenz zeigt das. Herr Präsident Viktor Orbán, danke Ihnen und Ihrem Land, dass Sie uns unterbreiten.

Sie sind wirklich ein Becken der Freiheit. Danke. Wir sind Patrioten.

Und wir stehen schnell an der Seite der Freiheit. Wir kämpfen für freies Sprechen, den Kornstein aller Freiheiten. Wir kämpfen für sichere Grenzen und die Rechte und die Ordnung.

Wir kämpfen für die Sicherheit unserer Kinder und nächsten Generationen. Wir kämpfen für überwältigende Nationen und die nächsten Generationen. Wir kämpfen für die Rechte, freie Bürgerinnen und freie Nationen zu sein.

Und zuletzt, kämpfen wir für Frieden. In der Ukraine, mit Russland, kämpfen wir für gute Beziehungen zu unseren Nachbarn und zu den USA. Let’s make Europe great again, together.

Thank you so much for having me here. Thank you. Play the music.

Thank you. Thank you. Thank you so much.

Thank you. Thank you.